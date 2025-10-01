Vražda v sousedství Joža Ráže: Juraj ubodal kvůli nevěrám manželku, otěhotněla prý s jiným
Krvavá tragédie otřásla na konci února bratislavskou čtvrti Prievoz. V těsném sousedství domu hudebníka Joža Ráže ubodal Juraj (43) svou manželku Janu (†40). Tvrdil, že otěhotněla s jiným, šla na potrat a jemu se smála, že má vasektomii. Okolí mělo přitom jejich vztah za harmonický, manželé vychovávali dvě děti. Soud útočníka poslal na 20 let do basy.
Obžalovaný Juraj o kruté vraždě dlouho mlčel. Nakonec se krátce před vstupem do soudní síně přiznal. „Je mi to nesmírně líto. To se nemělo nikdy stát,“ hlesl. Pak soudu popisoval, co se u nich doma dělo.
Hádky a nevěra
Líčil, jak žil spořádaný život, neměl problémy s agresivitou, své manželství považoval za harmonické, se ženou vychovávali dvě děti. „Pak jsem zjistil, že mi byla nevěrná,“ vypovídal podle deníku Plus JEDEN DEŇ Juraj.
Ženě prý navrhl, že se rozvedou. „Jí to ale takhle vyhovovalo. Zjistil jsem, že milenců měla víc. Ten večer jsem byl v tranzu. Byl jsem zmanipulovaný. Byl jsem na vasektomii, manželka byla těhotná s milencem,“ líčil s tím, že se mu při hádkách smála, že on už kvůli zákroku rodinu mít nemůže. Dítě si prý nechala vzít a pak měla vztah s kolegou.
Navenek idylický vztah
Svědci popisovali, že do tragédie pokládali jejich manželství za idylické. Až na několik spolupracovnic zavražděné, prý to byla arogantní žena. Další ale vypovídala, že se Janka chtěla s mužem rozvést. Měla prý vztah s kolegou a s manželem už ani nespala v jedné posteli.
Policisté našli v domě několik dopisů. Psát je měl údajně Juraj. V jednom popisuje, že ho žena roky podváděla, otěhotněla s milencem a šla na potrat. V dalším už psal o 20 milencích a hádkách. Poslední skončila krveprolitím.
Brutální vražda
Osudný únorový večer volal Juraj na policii s tím, že jeho manželka zemřela. Domovní dveře hlídce dlouho neotevíral, pak přišel v pyžamu a prosil, ať ho zabijí. Ženu našli uvnitř ubodanou, zakrátko muže obvinili z její vraždy.
„Volala mi Jurajova matka a řekla, že se stala hrozná věc, Janka je mrtvá, že jí ublížil Juraj,“ vzpomínala máma zavražděné. Stále nemůže tragédii uvěřit. Zetě znala jako klidného, vstřícného, když něco potřebovala, hned jí byl ochotný pomoci. Soud poslal muže na 20 let do basy. Ten se okamžitě odvolal.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.