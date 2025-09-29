Matku v Kněžicích zavraždil vlastní syn (22)?! Hrozí mu 18 let vězení
Policie vyšetřuje vraždu čtyřiapadesátileté ženy. Stala se v pátek v noci v bytě v Kněžicích na Jihlavsku. Obvinila z ní jejího syna (22), kterého zadržela na místě činu. Mladík skončil ve vazbě a hrozí mu deset až 18 let vězení.
Mluvčí policie Dana Čírtková o tom v pondělí informovala v tiskové zprávě a na síti X. Jak přesně žena zemřela, policie nesdělila. Je to letos čtvrtý případ vraždy, který policie na Vysočině vyšetřuje.
Policie muže obvinila v neděli a státnímu zástupci podala podnět k vypracování návrhu na jeho vazební stíhání. Dnes putuje dvaadvacetiletý obviněný do vazby, doplnila kolem poledne policie na síti X.
Ke zraněné nejprve přijeli krajští záchranáři. „Žena i přes okamžitou resuscitaci svým zraněním podlehla. Na místo byli přivolání policisté. Z prvotního šetření bylo zřejmé, že vážné poranění musela způsobit ženě jiná osoba. Muže podezřelého ze spáchání násilného trestného činu kriminalisté na místě činu zadrželi,“ uvedla Čírtková.
V Kněžicích už letos kriminalisté vraždu vyšetřovali. Opilí muži se tam na začátku května pohádali. Konflikt vyústil v zastřelení devětatřicetiletého muže.
