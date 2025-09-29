Dva páry seniorů se otrávily houbami: Kvůli smaženici s muchomůrkou bojují o život
Na Slovensku se odehrály hned dva případy těžké otravy muchomůrkou zelenou. Dva manželské páry si ji spletly s jedlou houbou a připravili si z ní smaženici. Starší dvojice skončila v nemocnici v Partizánském, druhý pár byl převezen do Banské Bystrice. Všichni jsou v kritickém stavu.
Oba páry seniorů se rozhodly připravit si houbovou smaženici, aniž by tušily, že mezi nasbíranými kousky skončila i smrtelně jedovatá muchomůrka zelená. Starší manželé (80) se otrávili v neděli 21. září, mladší pár (70) v úterý 23. září.
„Jsou to dva zcela nezávislé případy. Starší pacienti zůstali v Partizánském, mladší jsme museli transportovat do Banské Bystrice, protože jejich stav byl závažnější,“ potvrdil médiím Gabriel Krbúšik, primář jednotky intenzivní péče v Partizánském.
První příznaky otravy bývají velmi nenápadné – postižený se necítí dobře, objevuje se nadměrné pocení, následně přichází bolesti břicha, zvracení a průjem. Jakmile začne selhávat játra a nastoupí žloutenka, stav už je kritický. Lékaři v takových případech nasazují penicilin, albumin a přípravky na ochranu jater, v některých případech také speciální protilátku.
Smrtelně jedovaté houby obsahují toxiny, které nezničí ani dlouhé vaření či smažení. Krbúšik varuje, že nejvíce jedovatých látek zůstává ve vývarech, proto jsou nebezpečné hlavně houbové polévky. Podle něj k otravě stačí i velmi malé množství, jedna z pacientek údajně snědla jen dvě lžíce jídla.
Muchomůrku zelenou si lidé často pletou s pečárkou nebo holubinkou. Typickými znaky jsou zelenkavý klobouk, bílé lupeny a prstenec na noze. Zrádná je i její vůně – mladé houby voní příjemně, později sladce, což může houbaře zmást.
Otrávení houbaři nadále zůstávají v péči lékařů a jejich zdravotní stav je vážný. Při včasném zásahu se pacienti obvykle zotavují zhruba týden, u komplikovanějších případů však existuje vysoké riziko, že jim ani intenzivní léčba život nezachrání.
