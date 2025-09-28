Dvě vraždy na severu Čech: V Chomutově ubodali člověka?! Násilný čin řeší policie i v Litvínově

Policisté rozplétají násilný čin, údajně vraždu, který se odehrál v noci na neděli na chomutovském sídlišti Březenecká. V jednom z bytů tady zemřel člověk. Podezřelého muže zadrželi kriminalisté. Další násilný čin s úmrtím člověk v neděli začali prověřovat kriminalisté také v Litvínově. Zadrželi jednoho muže, je v policejní cele.

„S ohledem na počáteční stadium prověřování a probíhající úkony trestního řízení zatím nemůžeme sdělit bližší informace,“ uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská k chomutovskému případu. Podobně se vyjádřila také k druhému případu. Podle informací serveru Deník.cz měl být v jednom z bytů v posledním patře v Chomutově ubodán člověk, záchranářům se jej nepodařilo oživit.

Další svědci popisovali, že v noci slyšeli křik a rány, pak postupně dorazili strážníci, policisté i záchranáři. „Z okna jsme slyšeli, že je v bytě pobodaná osoba, záchranáři byli uvnitř asi hodinu, ale už po půl hodině jsme zaslechli, že je ten člověk mrtvý,“ líčili místní. Zadržený muž skončil v policejní cele. 

