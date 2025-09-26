Brutální vražda mezi příbuznými: Vnuk uřízl babičce hlavu a kopal si s ní jako s míčem
Před jihoafrickým soudem stanul muž, který se loni v srpnu měl dopustit nelidského činu. Svou vlastní babičku podle obžaloby nejprve nemilosrdně ubodal a následně uřízl hlavu z jejího bezvládného těla. Zvrácenou korunu prý všemu nasadil ve chvíli, kdy hlavu použil jako fotbalový míč.
Soud o vině dvaatřicetiletého Thaba Nzimandeho ještě pravomocně nerozhodl. Okolnosti zatčení však nenechávají příliš prostoru k pochybnostem. Muže zadrželi policisté den po nálezu zohaveného těla jeho babičky. Na sobě stále měl krví nasáklé oblečení. Jeho teta, dcera zavražděné, promluvila i o šokujícím „doznání“, které její synovec po zadržení učinil. „Zeptali jsme se ho, proč to udělal a o jen zakřičel: ‚Musel jsem!‘“ popsala pro deník Mirror.
Nzimande podle jejích slov trpí bludy a halucinacemi. Mívá prý i časté výpadky paměti a slýchá hlasy svých předků. Z těchto důvodů podstupoval léčbu proti psychóze. Podle rodiny byla jeho babička velkou podporou, kupovala mu oblečení a hradila mu školné. „Moje matka se o něj chtěla starat, protože už byla v důchodu,“ řekla mužova teta.
Její synovec prý vždycky těžce nesl tresty, a to i ty zasloužené. Konflikt mezi ním a babičkou prý vznikl kvůli neprůkaznému testu na drogy. Hrozně ho naštvalo, když ho babička osočila, a začal jí sprostě nadávat. Jeho agresivita se postupně zvyšovala, až přerostla v násilí. Ženě nejprve zadal několik ran nožem a následně uřízl jejímu mrtvému tělu hlavu. S tou si pak údajně kopal jako s míčem.
„Často si říkám, že jsem matčinu smrt zavinila já,“ pronesla u soudu zdrcená žena. Nzimande nejdřív tvrdil, že u soudu přizná vinu. Něco jiného však řekl svému právníkovi. Ten se rozhodl muže kvůli jeho nejasným pokynům dále nezastupovat.
