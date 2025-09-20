Olgu ubodal manžel před zraky syna: Chlapce bez rodičů si osvojil bratr oběti
Rožňava se v červnu stala dějištěm otřesné vraždy. Před evangelickou školou v centru města byla ubodána maminka dvou synů Olga. Z vraždy byl obviněn její manžel Tibor. Krvavý čin sledoval jejich mladší syn Tomáš, na místo v tu chvíli přicházel i starší syn. Oba chlapci najednou přišli o matku i otce, ujali se jich proto příbuzní, kteří se jim snaží vytvořit nový domov.
Olžin (†40) život vyhasl přímo před školou, kam chodili její synové. Pro děti se tragédie stala těžkým šokem – jeden byl přímým svědkem, druhý se ocitl jen pár kroků od místa vraždy. Jejich otce Tibora (57) policie okamžitě zadržela a obvinila z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Od té doby zůstává ve vyšetřovací vazbě.
S Tiborem žila Olga sedmnáct let. Podle rodiny se muž vyhýbal práci, měl za sebou pobyty ve vězení a o domácnost se nestaral. Olga se naopak snažila synům zajistit stabilní zázemí a nikdy si veřejně nestěžovala. Týden před vraždou ji manžel vyhodil z bytu, proto se uchýlila i s dětmi k matce. Příbuzní uvedli, že hlavním motivem jeho jednání byla chorobná žárlivost.
Osudný den na ni Tibor čekal s nožem před evangelickou školou v Rožňavě. Olga přišla pro mladšího Tomáše a v podchodu u školního areálu ji několikrát bodl do břicha a hrudníku. Útok sledoval její vyděšený osmiletý syn, který matce přivolal pomoc. Starší chlapec dorazil na místo krátce poté. Olga během převozu do nemocnice zemřela.
Chlapců se po vraždě ujali Olžin bratr Barnabáš (44) a jeho manželka Patrícia (42). „Podařilo se nám dosáhnout toho, aby nám je soud svěřil do péče,“ řekl Barnabáš médiím. Pár vlastní děti nemá, ale už vychoval tři jiné a v minulosti uvažoval o adopci. Nikdy si však nepředstavovali, že do role rodičů vstoupí za takových okolností. Přestěhovali se na venkov a změnili chlapcům školu, aby jim zajistili nový začátek mimo město plné bolestných vzpomínek.
Podle strýce se synové postupně vyrovnávají s novou realitou. On i jeho žena se snaží vytvořit jim bezpečné prostředí a zbavit je nočních můr. Kontakt s otcem, jenž vinu popírá, neudržují a ani se o něj nestojí.
Policie případ stále prověřuje. „V červnu tohoto roku bylo vzneseno obvinění 57letému muži za obzvlášť závažný zločin vraždy v souběhu s přečinem výtržnictví. V současnosti probíhají procesní úkony, obžaloba zatím podána nebyla. Obviněný je i nadále ve vyšetřovací vazbě,“ potvrdila košická policejní mluvčí Lenka Ivanová.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.