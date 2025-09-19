Lidské hyeny Vojtovi (†16) ukradli z pomníčku přilbu! Kamarád nabízí desetitisícovou odměnu
Zloději nebylo nic svaté, a rozhodl se krást i na pietním místě Vojty S. (†16) z Pardubicka. Z pomníčku mu sebrali přilbu, v níž zemřel při tragické nehodě.
„Nejsem schopná to pochopit,“ napsala na sociální síti matka hocha. Helma byla prasklá a neměla valnou finanční hodnotu, rozhodně však měla tu citovou. „Když chodila na pietní místo, mluvila na ni jako k synovi. Sloužila jako tichá vzpomínka na klučinu, který za jedinou jezdeckou chybu zaplatil životem,“ řekl Blesku přítel rodiny Aleš M. Sám se rozhodl nabídnout odměnu 10 tisíc.
Za informace, které povedou k jejímu nálezu či vrácení přilby. „Bez otázek, bez výčitek. Pokud motiv tohoto činu byl finanční, nabízím tím dotyčné osobě možnost koupit si tyto přilby asi tři úplně nové. Stačí jen dát vědět na telefon 734 492 752, případně na e-mail premmat@seznam.cz, kdy a kde tu přilbu necháš, já si pro ni přijedu a nechám tam obálku s penězi,“ vzkázal.
Pietní místo je tichou připomínkou nehody, která se stala 30. srpna 2019. Vojta, který neměl řidičák, vyrazil na motorce na tajnou projížďku s kamarádem Matějem (15). Po pár kilometrech nezvládl zatáčku a havaroval. Sám nehodu nepřežil, spolujezdec se těžce zranil, dlouho mu šlo o život, a přestože boj vyhrál, zůstal trvale upoutaný na vozík.
Pod Kaňkem u Kutné Hory je podobný pomníček. Také na něm byla helma a někdo ji ukradl.
Krade se i na hřbitovech z dětských hrobů. Nevěřím, že helmu někdo vrátí, tito lidé jsou bez svědomí, citu a strachu.