Z oslavy tragédie: Promluvila rodina oběti letecké nehody v Kamenném Mostě
Sobotní nehoda malého letadla ve slovenské obci Kamenný Most si vyžádala dva lidské životy. Profesionální voják Attila (†42) chtěl svým příbuzným dopřát adrenalinový zážitek během rodinného narozeninového večírku. V letadle s ním během nehody byl otec dvou dětí Peter (†33), bratr oslavenkyně.
Měla to být příjemná rodinná oslava 40. narozenin. Pro ženu se z příjemného dne však rychle stal horor. Krátce po poledni se malé letadlo typu CH 601 zřítilo na zem přímo před jejíma očima. Na palubě tou dobou byl její bratr Peter a příbuzný Attila. Oba na místě přišli o život.
Žena pak musela příšernou novinu sdělit jejich mamince Márii. „Volala mi, že její bratr je mrtvý. Byli na oslavě, dcera měla 40. narozeniny,“ uvedla pro deník Nový Čas. Profesionální voják Attila chtěl prý svým příbuzným udělat radost a vzít je na vyhlídkové lety. „Když se zřítili, byl tam zrovna můj syn. Bohužel nevíme, co se stalo, život to už ale stejně nikomu nevrátí,“ dodala. Její dcera si prý celou tragédii vyčítá.
Jak vůbec k nehodě mohlo pod vedením zkušeného pilota Attily dojít zůstává předmětem vyšetřování. „Bylo to jeho letadlo, létal už přes dvanáct let,“ řekl jeden z obyvatel obce. Attila byl v obci velmi oblíbený, vyhlídkové lety pořádal i pro její obyvatele. Působil také jako dobrovolný hasič.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.