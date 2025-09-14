V obci Kamenný Most spadlo letadlo: Zemřel voják a jeho příbuzný
Při sobotní havárii malého letadla Zodiak C 610 v obci Kamenný Most na Slovensku přišli o život dva lidé. Na místo okamžitě vyrazily všechny záchranné složky, pro profesionálního vojáka a jeho příbuzného ale už nemohly nic udělat. Příčina nehody se vyšetřuje.
K tragickému pádu letadla došlo v sobotu odpoledne. „Na místo byly okamžitě vyslány všechny záchranné složky. Dva členové posádky bohužel utrpěli zranění a letecké havárii podlehli,“ uvedla na sociálních sítích Policie Slovenské republiky.
O život přišel profesionální voják a jeho příbuzný. „Ozbrojené síly Slovenské republiky vyjadřují soustrast rodině, blízkým a kolegům desátníka Attily K. a jeho rodinného příslušníka, kteří tragicky zahynuli při dnešní nehodě ultralehkého letadla,“ napsala na sítích Ozbrojené síly Slovenské republiky.
Co se přesně stalo, není dosud zřejmé. Příčina nehody je v tuto chvíli předmětem vyšetřování.
