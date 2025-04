Sofinka (†5) zemřela po tragické nehodě: Měla vazbu na šéfa politického hnutí?

Slovensko se dosud vzpamatovává z tragické dopravní nehody na Velikonoční pondělí. Během cesty z Brezna do Bratislavy přišla o život malá Sofinka (†5). Podle nejnovějších informací se tragédie týká i známého šéfa a politika Borise Kollára...

Rodina malé Sofinky mířila na Velikonoční pondělí zpět do jejich domova v Brezně. Mezi Medzibrodem a Slovenskou Ľupčou se život čtyřčlenné rodiny obrátil vzhůru nohama. V protisměru se náhle vynořil bílý mercedes, který do auta rodiny narazil.

Nehoda si vyžádala jedinou oběť. I přes rychlou reakci záchranáři už malé Sofince nedokázali pomoci. Jak uvedl deník Plus JEDEN DEŇ, se zdrcenou rodinou je spjat i podnikatel a šéf politického hnutí Sme rodina Boris Kollár.

Kollárova bývalá partnerka Vanessa Hrubovčáková je údajně sestřenicí maminky, která při nehodě o malou Sofinku přišla. S expartnerkou má šéf hnutí jednoho syna.

Strýc holčičky na sociálních sítích vyzval o pomoc s pátráním po svědcích. Řidič, který nehodu zřejmě způsobil, je prý v okolí nechvalně proslulý. „Já si osobně myslím, že to bude chtít uhrát na mikrospánek, aby se s tím nic nedělalo. Je to nějaký papaláš, co nám řekli,“ uvedl.