Tragická dopravní nehoda na Velikonoční pondělí: Zemřela Sofinka (†5), těšila se v září do školy

Když se na Velikonoční pondělí čtyřčlenná rodina vracela z Bratislavy domů do Brezna, netušila, že se jim v okamžiku obrátí život vzhůru nohama. Ze zatáčky se proti nim vynořil bílý mercedes a došlo k fatální srážce. Tu nepřežila teprve pětiletá Sofinka. Ta měla brzy nastoupit do školy.

Bylo Velikonoční pondělí a rodina malé Sofinky mířila zpět do jejich domova v Brezně. Jenže mezi Medzibrodem a Slovenskou Ľupčou se život čtyřčlenné rodiny obrátil vzhůru nohama. V protisměru se náhle vynořil bílý mercedes, který narazil do auta Sofinčiny rodiny.

Na místo okamžitě vyjeli záchranáři, aby pomohli zraněným. Mezi nimi byla i pětiletá holčička. „Bohužel, i přes poskytnutí maximální přednemocniční péče a snahy o resuscitaci, se u pacientky nepodařilo obnovit základní životní funkce a na následky rozsáhlých zranění na místě podlehla,“ potvrdila smutnou zprávu mluvčí leteckých záchranářů Zuzana Hopjaková.

Smrt malé Sofinky zasáhla celou rodinu. „Mé pětileté neteři Sofince se už nedalo pomoci. Velmi se těšila do školy. Dokonce už měla koupenou i školní tašku. Byla to veselá a vnímavá holčička,“ dodal pro JEDEN DEŇ Plus se slzami v očích dívčin strýc Martin.

Podle něj jsou na tom i další členové rodiny špatně. Maminka Sofinky přestala přijímat potravu přes hadičky a rodina neví, co s ní bude dál. „Můj bratr má komplikovanou zlomeninu stehenní kosti. Nechtěli mu to operovat, protože on má rozházené vnitřnosti. Musí počkat chvíli, dokud se mu to dá dohromady,“ dodal Martin o stavu svého bratra a tatínka zesnulé holčičky.

Strýc se na sociální síti svěřil s prosbou o pomoc při pátrání po svědcích nehody. Začali se mu prý ozývat lidé s tím, že už byli vypovídat na policii. Proslýchá se, že řidič bílého mercedesu měl v okolí „známou firmou.“ „Já si osobně myslím, že to bude chtít uhrát na mikrospánek, aby se s tím nic nedělalo. Je to nějaký papaláš, co nám řekli,“ dodal strýc zesnulé holčičky.