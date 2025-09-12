Terezu (†20) zabil při nehodě nezletilý řidič! Truchlí i známá influencerka

12. září 2025 
12. září 2025
12:30

Nedělní nehoda na jihu Slovenska si vyžádala život teprve dvacetileté Terezy. K havárii došlo nedaleko obce Palárikovo. Za volantem auta, v němž mladá dívka cestovala, seděl teprve sedmnáctiletý házenkář, jel s nimi ještě další dvacetiletý muž. K tragédii se vyjádřila i známá influencerka, která byla sousedkou Terezy.

Za nedělní nehodou stála podle závěrů policie nepozornost nezletilého řidiče. Mladík nejspíš nerespektoval značku nařizující mu zastavit a dát přednost. Vjel na hlavní silnici, kde do něj z boku narazilo druhé auto. Terezku odvezli s velmi vážnými zraněními do nemocnice, kde bohužel svůj boj o život prohrála. Dvacetiletý muž, který v autě seděl také, utrpěl mnohočetná zranění. Řidič druhého auta utrpěl lehká zranění.

Na Terezu si vzpomněla i známá slovenská influencerka Bianka Rumanová. „To 20 leté děvče byla naše sousedka. Dnes v noci zemřela,“ napsala podle serveru Regióny.sk. Šlo o odpověď na příspěvek dcery řidiče druhého auta. Ta tvrdila, že nezletilý řidič, který nedal přednost, byl pod vlivem omamných látek. Tuto spekulaci policie v následných dnech vyvrátila zveřejněním výsledků dechových zkoušek. U obou řidičů dopadla s negativním výsledkem.

Případ od začátku provázela celá řada nejasností. Policie v úterý informovala jen o smrti mladé ženy a zranění druhého řidiče. Operační středisko Záchranné služby zase informovalo o třech zraněných převezených do tří různých nemocnic. A Hasičský sbor zas pro změnu informoval o čtyřech zraněných.

Ve středu odpoledne nitranská policie informovala, že u všech osob z auta řízeným nezletilým řidičem odebrala biologický materiál pro další šetření. „Přesné příčiny nehody a míra zavinění jsou předmětem rozsáhlého vyšetřování,“ sdělili policisté. Momentálně probíhají výslechy všech účastníků.

