Řidička na Prostějovsku nepřežila střet s nákladním vozem: Po srážce zůstala zaklíněná v autě!
Na Prostějovsku ve středu odpoledne zemřela řidička osobního auta, podle policie se střetla s nákladním vozem. Tragická nehoda se stala mezi Vícovem a Ohrozimí nedaleko Plumlova, řekl krajský policejní mluvčí Libor Hejtman. Silnice je uzavřena, okolnosti nehody vyšetřuje policie.
Nehoda se podle dopravních informací policie stala ve 14:40. „Šlo o střet osobního a nákladního auta, řidička osobního auta utrpěla smrtelná zranění. Okolnosti nehody zjišťujeme, ale s největší pravděpodobností dostala smyk na mokré silnici, přejela do protisměru a srazila se s protijedoucím nákladním autem,“ uvedl Hejtman. Doplnil, že řidič nákladního auta se snažil nehodě zabránit a sjel do příkopu, přesto se auta srazila.
Na místě zasahovala letecká záchranná služba i posádka z Prostějova. „Řidička středního věku po čelním nárazu do nákladního auta zůstala ve voze zaklíněna. Po vyproštění hasiči jsme zahájili její resuscitaci, bohužel mnohačetným těžkým zraněním nakonec podlehla. Nikdo jiný při nehodě zraněn nebyl,“ řekla mluvčí krajské záchranné služby Lucie Mikisková.
V Olomouckém kraji jde v září o druhou oběť dopravních nehod. Minulý týden u Zvole na Šumpersku zemřel motorkář, jeho tělo nalezli svědci zřejmě až několik hodin po havárii, se strojem sjel ze silnice. Od ledna letošního roku mají dopravní nehody v kraji 17 obětí, vyplývá z předběžných statistik dopravní policie.
