Otec unesl dvě malé dcerky (3 a 4): Po týdnu je vypátrali v zahraničí, děvčátka jsou živá a zdravá
Jablonecká policie pátrala po dvou malých dívkách (4 a 3) a jejich otci, který holčičky neodevzdal expartnerce. Muž děti unesl do zahraničí, kde ho dopadli policisté.
Děvčátka ve věku tři a čtyři roky byla s otcem vypátrána v zahraničí a jsou v pořádku. Policie vzhledem k jejich věku odmítla poskytovat další bližší informace, uvedla na webu jablonecká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
Pohřešování obou holčiček oznámila v úterý 2. září na Obvodním oddělení policie v Jablonci nad Nisou matka nezletilých dívek. Děti měly být v bydlišti otce v obci Koberovy předány za účasti soudního vykonavatele do péče matky. Otec ale podle matky od chvíle, co mu to OSPOD (Oddělení sociálně-právní ochrany dětí) telefonicky sdělil, nekomunikoval, děvčátka nepředal ani o sobě nepodal žádnou zprávu.
Matka měla o život a zdraví svých dcer obavy, už v minulosti s ní jejich otec nespolupracoval, s dívkami odcestoval a nepodal o sobě ani dívkách zprávu. Děvčátka našla při kontrole policie, na přechodnou dobu ale musely být hospitalizovány. Přestože už policie ví, kde děvčátka jsou, zůstávají v policejní databázi pohřešovaných osob. „Do doby, než se prostřednictvím úřadů vrátí zpět na území České republiky,“ dodala Sochorová.
Ano. A přesně takovéhle hádky, nátlaky a tlačení ke zdi, hodně často nedopadaj dobře 🙄 Snad jsou ještě na živu 🙄