Otec unesl dvě malé dcerky (3 a 4): Po týdnu je vypátrali v zahraničí, děvčátka jsou živá a zdravá

ilustrační foto
ilustrační foto  (Autor: Blesk:David Malík)
10. září 2025
10. září 2025
12:38
3. září 2025 
3. září 2025
17:00

Jablonecká policie pátrala po dvou malých dívkách (4 a 3) a jejich otci, který holčičky neodevzdal expartnerce. Muž děti unesl do zahraničí, kde ho dopadli policisté.

Děvčátka ve věku tři a čtyři roky byla s otcem vypátrána v zahraničí a jsou v pořádku. Policie vzhledem k jejich věku odmítla poskytovat další bližší informace, uvedla na webu jablonecká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

 

Pohřešování obou holčiček oznámila v úterý 2. září na Obvodním oddělení policie v Jablonci nad Nisou matka nezletilých dívek. Děti měly být v bydlišti otce v obci Koberovy předány za účasti soudního vykonavatele do péče matky. Otec ale podle matky od chvíle, co mu to OSPOD (Oddělení sociálně-právní ochrany dětí) telefonicky sdělil, nekomunikoval, děvčátka nepředal ani o sobě nepodal žádnou zprávu.

Matka měla o život a zdraví svých dcer obavy, už v minulosti s ní jejich otec nespolupracoval, s dívkami odcestoval a nepodal o sobě ani dívkách zprávu. Děvčátka našla při kontrole policie, na přechodnou dobu ale musely být hospitalizovány. Přestože už policie ví, kde děvčátka jsou, zůstávají v policejní databázi pohřešovaných osob. „Do doby, než se prostřednictvím úřadů vrátí zpět na území České republiky,“ dodala Sochorová.

 

Témata:
pátráníotecrodinamatkapohřešováníobavadceryLiberecký krajpohřešované dítěpolicieBMWJablonec nad NisouOrgán sociálně-právní ochrany dětí
Aleš Gute ( 4. září 2025 12:29 )

Ano. A přesně takovéhle hádky, nátlaky a tlačení ke zdi, hodně často nedopadaj dobře 🙄 Snad jsou ještě na živu 🙄

nika f ( 3. září 2025 22:56 )

A máme tady další nevrácené děti, po dvojčatech Suchanových a Teodoru Šteifovi. A kolik takový dětí je stále dál pohřešovaných.
Sakra, rodiče, proberte se! Tady nejde o vaše ego, ale o životy vašich dětí!!! 😡

