Vilniusem otřásly silné výbuchy vagonů: Znečištěné ovzduší a jeden raněný
V litevské metropoli Vilniusu byly ve středu ráno slyšet silné výbuchy. Podle záchranných složek začalo na okraji hlavního města hořet osm železničních vagonů se zkapalněným zemním plynem (LNG). Uvedla to litevská veřejnoprávní stanice LRT s tím, že jeden člověk utrpěl zranění.
Požár vagonů vznikl na plnicí stanici Traku Voke západně od Vilniusu. Obyvatelé v okolí obdrželi varování před možným znečištěním ovzduší. Starosta Vilniusu Valdas Benkuskas doporučil lidem žijícím v blízkosti požáru nevycházet ven a nevětrat.
„Podle prvotních údajů požár vznikl při porušení pracovních podmínek,“ citovala agentura BNS litevského ministra vnitra Vladislava Kondratoviče. Místní média podle agentury AP uvedla, že důvodem požáru mohla být neopatrnost zaměstnance.
Podle policie patřily vagony polské petrochemické společnosti PKN Orlen.
Litva v reakci na invazi Moskvy na Ukrajinu zcela přerušila dovoz ruského plynu a surovinu v současnosti dováží z více zemí prostřednictvím terminálu na LNG v Klajpedě.
Po ruské invazi na Ukrajinu dávají Litva a další pobaltské státy opakovaně obavy z ruských sabotáží zaměřených na její kritickou infrastrukturu.
