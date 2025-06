Výbuch a následný požár v paneláku v Ostravě-Dubině vypukl 7. května. Do bezpečí muselo být evakuováno přibližně 40 lidí, mnozí utrpěli zranění.

Slečně Denise se podařilo neuvěřitelně odvážným rozhodnutím zachránit si holý život. Ale v pekle bytu musela nechat svou fenku – roční stafordku Azru. Byly nerozlučné. Azra pro ni nebyla jen domácím mazlíčkem, ale jediným skutečným přítelem. Lidé ženě začali přezdívat Spidermanka.

Myšlenky se vrací

Drobná blondýnka, která vypadá sotva na dvacet, si ale žádné hrdinství nepřipisuje. I když nyní s přítelem žije v garsonce, kterou jim poskytl městský obvod, vrací se stále k místu, kde ztratila všechno.

„Sedím na lavičce, a představuji si Azru, jak tam pobíhá. Pořád si říkám, co jsem mohla udělat jinak. Neměla ani obojek, nic, za co bych ji chytila. Jinak bych ji přitiskla na zeď a držela se hromosvodu, dokud by nás nesundali hasiči. Anebo kdyby lidi místo mobilů roztáhli deku, hodila bych ji dolů…,“ podotkla tiše.

Všude lítal oheň

Požár způsobila koloběžka, jejíž baterie začala hořet přímo u vstupu do obýváku, kde byla Denisa i Azra. „Ozval se výbuch. Vyletěla všechna okna, praskla polovina stěny a celá futra pohltily plameny. Po pokoji létaly hořící kusy plastu a se šťávou z baterie zažehly další ohně,“ popsala osudný moment. Denisa.

Mladá žena, která má panickou hrůzu z výšek, se zoufale chytila parapetu. Pes se jí tiskl k noze. Netušila, jestli ji hromosvod udrží, ale plameny už byly těsně za ní.

„Pak mám všechno v mlze. I v ponožkách byl problém narvat nohu mezi kotvy a lano, abych si odpočinula. Dolů jsem lezla v transu, protože jsem slyšela, jak Azra naříká… To se nedá přenést. Každý den hledám odpovědi a bojuju s výčitkami,“ dodala Kašáková.

Muselo to ven

Proč se Denisa odhodlala o tragédii promluvit? „Potřebovala jsem to někomu říct nahlas. Pocházím z Orlové a kromě přítele, který to zpracovává po svém, v Ostravě nemám nikoho. Topila jsem se v těch myšlenkách. Jsem ráda, že to mohlo jít ven,“ dodala upřímně.