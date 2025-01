„Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu obecného ohrožení z nedbalosti. Začaly výslechy zúčastněných osob. Jsou zadány znalecké posudky a odborná vyjádření,“ uvedla mluvčí ostravské policie Eva Michalíková.

Kriminalisté zjišťují, zda s koloběžkou někdo neodborně nemanipuloval. Pokud se prokáže vina konkrétní osoby, může ve vězení strávit až dva roky. Při události se v úterý zranilo pět lidí, mezi nimi i roční dítě.

Rozbitá okna i auta

Událost se stala v domě v centru Ostravy. Tlaková vlna po výbuchu rozbila několik oken bytu. Exploze poškodila také osobní auto zaparkované před domem.

Zdravotníci na místě ošetřili pět lidí - dvě ženy, dva muže středního věku a roční dítě. Většinou se nadýchali zplodin hoření. Jeden z mužů utrpěl drobnější poranění, jedna z žen pak akutní stresovou reakci. Posádky všem poskytly přednemocniční neodkladnou péči. Tři lidi záchranáři převezli do Městské nemocnice Ostrava. Dva další ošetřili na místě.

Požárů přibývá

Požáry vzniklé od baterií koloběžek, kol či elektromobilů jsou stále častější. Loni v říjnu byla elektrokoloběžka příčinou požáru domu v Kutné Hoře, který způsobil škodu 4,5 milionu korun.

„S tím, jak stoupá počet dopravních prostředků na elektropohon v běžném provozu, stoupá samozřejmě i počet jejich požárů,“ řekla už dříve Klára Ochmanová z generálního ředitelství hasičů. Zatímco v roce 2019 hasiči v Česku vyjeli ke třem takovým požárům, v roce 2023 už zasahovali u 94 takových požárů.

„Drtivá většina požárů vzniká během nabíjení kvůli technické závadě. K nabíjení je proto třeba vždy používat pouze certifikované nabíjecí zařízení,“ dodala mluvčí hasičů.

Pokud už začne baterie hořet, je důležité ihned vypnout nabíječku, a pokud je to ještě možné, dostat baterii, popřípadě celý elektrický dopravní prostředek, z domu ven. Pokud už to možné není, mají lidé ihned opustit objekt a zavolat hasiče. Pomoci může ponoření zařízení do nádoby s vodou.