Fantom ve formuli „čestným“ hostem polygonu: Nedotknutelný pirát?!
Milan V. (51), kterého policisté vytáhli z vozu formule, dál uniká jasným odpovědím. Bývalý policista, jeho syn i lidé z okolí se zamotávají do výmluv a polopravd. A celé to vypadá, že na Příbramsku vznikla zvláštní „nedotknutelná kasta“ řidičů, která si dovolí víc než ostatní.
Příběh s nepolapitelnou formulí (ve skutečnosti jde o model Dallara GP2), brázdící už od roku 2019 české dálnice a silnice, se netočí jen na veřejně přístupných vozovkách, ale i na příbramském polygonu.
Tam je podnikatel Milan V. pečený vařený. Jak zjistil Blesk, objevuje se tu na srazech milovníků rychlých strojů jak s inkriminovanou formulí, tak s dalšími luxusními kárami, které figurují na snímcích pořízených na dvoře rodinného panství v Milíně, jimiž jeho syn Lukáš zásobuje sociální sítě.
Přijede Milda
Milan V. má přitom údajně blízko k Janu Faktorovi (43), hlavnímu školiteli z firmy Max Cars, která polygon provozuje a jejíž majitelkou je Faktorova manželka. Pořádají tu mj. kurzy bezpečné jízdy a školy smyku nejen pro veřejnost, ale nezřídka i pro policisty. A již zmíněné autosrazy.
Když na jednom z instagramových videí na jednu takovou akci láká motoristické fanoušky, používá Faktor familiérní oslovení: „Přijede Milda s formulí.“ Luxusní vozy ze stáje Milana V. rovněž figurují v nedávném reklamním videu, které firmu Max Cars a s ní spojenou akci na polygonu propaguje.
Jenže když Blesk zavolal přímo do Max Cars, odpověď byla rezolutní: „Pan Milan V. s námi rozhodně nespolupracuje, na žádných kurzech se nepodílí, s policisty sem nejezdí. Jediné, co můžeme potvrdit, že ho známe, protože jezdí na naše akce s formulí, ale jen jako každý jiný z dvou tisíc návštěvníků,“ řekla žena v telefonu, která však Blesku nechtěla prozradit své jméno, nicméně tvrdila, že jde o oficiální stanovisko Max Cars.
Odečítají body
Hříčkou osudu budiž fakt, že společnost na polygonu rovněž provozuje akreditované středisko školení bezpečné jízdy, díky jehož absolvování si lze z bodového konta řidiče odmáznout čtyři trestné body. Bude se Milanovi V. takový kurz hodit? Podle policejního mluvčího Pavla Truxy za přestupek – jízdu s technicky nezpůsobilým vozidlem a vozidlem bez SPZ – hrozí podnikateli pokuta do 10 tisíc korun a zákaz řízení motorového vozidla až na 18 měsíců...
Z toho si však Milan V. podle všeho nic nedělá. „Celá tahle show byla zbytečná. My z ní vyvázneme naprosto v klidu s úsměvem na tváři,“ komentoval v neděli povýšeně policejní zátah syn Lukáš. Zasahující policisté, jejichž kolegové včera znovu na příbramském polygonu trénovali krizové jízdy, ho přitom oslovovali kamarádsky Luky, jak je patrné ze záznamu při pokusu o ztotožnění řidiče formule...
Poslední incident v řadě
Svou formuli vytáhl nepoučitelný podnikatel na dálnici D4 7. září. Policistům se ho podařilo dohnat a zastavit v obci Buk u Příbrami. Do akce vyrazili kvůli hlášením několika řidičů, která přišla nezávisle na sobě. Milan V. se po dálnici proháněl v doprovodu několika dalších sportovních aut. Celou situaci odmítl komentovat.
Jednalo se o několikátý podobný incident. Poprvé se červené formule dálnicí D4 prohnala v roce 2019. Řidič tehdy unikl postihu díky helmě. Podobně dopadlo i vyšetřování dalšího incidentu v roce 2022.
