Dopravní expert drsně o fantomovi v červené formuli: Je na čase to vozítko zabavit!
Policie v neděli zadržela fantoma v červené formuli, která byla několik let čas od času k vidění na dálnici v plném provozu. Kolem případu se množí mnoho otázek. Jde o skutečnou formuli? Jak je možné, že do ní tankovali benzin u čerpací stanice? Otazníky kolem pravosti videí i monopostu samotného zodpověděl pro Blesk komentátor závodů F1 na Nova Sport Pavel Fabry. Dopravní expert Roman Budský navíc promluvil o tom, zda by trest pro majitele nemohl být mnohem přísnější!
Blesk: O jaký druh formule se jedná?
„Ve skutečnosti nejde o monopost F1, ale o Dallara GP2, model z roku 2008, což se dnes nazývá formule 2 (na internetu lze koupit stejný model za 6,85 milionu korun – pozn. red.). Akorát ho mají přelakované, aby vypadalo jako staré ferrari. Jde o vyřazené modely, stáje je každé tři roky měnily za nové. Existují pro ně i různé závody, třeba Boss GP, které se jezdí i v Brně.“
Blesk: Na videu je vidět, že ho tankovali na běžné pumpě. Má tedy nový motor?
„Dnes i F1 jdou cestou Drop-in paliv. Ta jsou podobná těm z čerpacích stanic. Nevím přesně, jestli v tomto voze je stejný motor či typ motoru, nebo si ho vyměnili. Zároveň ale nikdo neříká, že palivo z čerpačky dělá motoru dobře.“
Blesk: Jak se startuje? Může zastavit a znovu se rozjet?
„Motory ve formulích nemají vlastní startér kvůli úspoře váhy, využívají externí. Je to taková dlouhá hřídel, kterou strčíte zezadu pod auto s pastorkem, který nasunete do motoru a natočíte ho. Tím se to nastartuje externě a dlouho se ohřívá a pak se s tím teprve jezdí. Samozřejmě to ale mohou mít upravené, s jiným motorem a interním startérem.“
Blesk: V čem je formule na dálnici nebezpečná?
„Formule má bezpečnost vysokou, ale funguje v kombinaci s tím, že závodní tratě jsou na to koncipovány, třeba bariéry u trati eliminují energii vozu. Na dálnici ale můžete trefit kdeco, vyletět ze silnice do pole, trefit strom. Ten člověk je nebezpečný sobě i lidem okolo. Formule akceleruje a brzdí výrazně rychleji než běžná auta, nemá brzdová světla, směrovky a člověk je nečitelný pro ostatní. Nezkušený řidič snadno zazmatkuje a způsobí nehodu. Závodní formule zkrátka nejsou určené do provozu.“
Expert: Je to hazard se životy
Podle policejního mluvčího Truxy majiteli formule za přestupek – jízdu s technicky nezpůsobilým vozidlem a vozidlem bez SPZ – hrozí pokuta do 10 000 Kč a až 18 měsíců zákaz řízení motorových vozidel, ale... „Podle mého názoru by se mohlo hovořit i o obecném ohrožení z nedbalosti, za což hrozí až pět let vězení. Je na čase vozítko tomu člověku zabavit jako součást trestu,“ říká dopravní expert Roman Budský.
Podle něj je pohyb formule na obyčejné silnici tikající bombou. „Parametry brzd, pneumatik či osvětlení jsou úplně jiné než u běžných vozů. Jinak vypadá i řízení a deformační zóny, ostré hrany na karoserii, to je všechno špatně a na silnice to nepatří. Formule jsou stavěné na perfektní povrch a minimální zdvih pérování. Když vjedete na větší hroudu, nad vozem ztratíte kontrolu,“ varuje expert.
K žádné nehodě u jízd monopostu po dálnici nedošlo. Zatím a naštěstí. Srážka by totiž měla katastrofální následky. „U formule máte různé spoilery, ostré hrany, což jsou všechno mačety, které by mohly poškodit posádku jiného auta. Kdyby se s kýmkoliv srazil, následky pro pilota i pro takovou posádku by byly horší, než kdyby se srazila dvě běžná auta,“ dodává Budský.
