Nechvalně proslulá formule znovu řádila na dálnici D4: Policie fantoma dopadla!
Červená formule, která se v neděli 7. září proháněla opět po dálnici D4, skončila v rukou policie. Monopost bez značek a výbavy si mezi auty razil cestu s burácivým motorem, dokud se ho hlídky nedopátraly v obci Buk u Příbrami. Řidič v závodní kombinéze a s helmou na hlavě se policistům nejdřív zdráhal vystoupit, nakonec ho ale odvezli k výslechu na stanici.
Několik řidičů ráno upozornilo na neobvyklý stroj na čerpací stanici u Dobříše. Krátce poté začala přicházet hlášení, že se červená formule řítí po D4. Policie nasadila hlídky i vrtulník letecké služby a rozjela pátrání. Adrenalinová jízda skončila až v obci Buk u Příbrami, kam monopost zamířil v doprovodu dalších sportovních aut.
„Policistům z příbramského obvodního oddělení se podařilo zastavit řidiče v obci Buk, části Milína, ztotožnili ho jako 51letého muže a převezli na obvodní oddělení k podání vysvětlení,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová. Dechová zkouška u něj neprokázala alkohol ani drogy. Vyšetřovatelé nyní prověřují, zda má jeho riskantní jízda souvislost s dřívějšími případy, kdy se stejná formule objevila na stejném úseku.
Prověřují se i doprovodná sportovní auta. Policie má k dispozici jejich registrační značky a využívá záběry z průjezdových kamer. Zároveň vyzývá řidiče, kteří měli ve vozech palubní kamery, aby poskytli záznamy.
Vozidlo nemá registrační značky, světla, blinkry ani další povinnou výbavu. Na české silnice tak rozhodně nepatří a jeho provoz je nebezpečný nejen pro samotného řidiče, ale i pro ostatní účastníky dopravy.
Červená formule na D4 není žádná novinka. Poprvé se objevila už v roce 2018, o rok později ji policie vyšetřovala, ale řidič díky helmě unikl postihu. V roce 2022 se vůz znovu objevil a znovu bez výsledku. Až nyní, v roce 2025, se policistům podařilo řidiče skutečně zadržet.
👍 👍 👍