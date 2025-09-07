Nechvalně proslulá formule znovu řádila na dálnici D4: Policie fantoma dopadla!

7. září 2025
Červená formule, která se v neděli 7. září proháněla opět po dálnici D4, skončila v rukou policie. Monopost bez značek a výbavy si mezi auty razil cestu s burácivým motorem, dokud se ho hlídky nedopátraly v obci Buk u Příbrami. Řidič v závodní kombinéze a s helmou na hlavě se policistům nejdřív zdráhal vystoupit, nakonec ho ale odvezli k výslechu na stanici.

Několik řidičů ráno upozornilo na neobvyklý stroj na čerpací stanici u Dobříše. Krátce poté začala přicházet hlášení, že se červená formule řítí po D4. Policie nasadila hlídky i vrtulník letecké služby a rozjela pátrání. Adrenalinová jízda skončila až v obci Buk u Příbrami, kam monopost zamířil v doprovodu dalších sportovních aut.

„Policistům z příbramského obvodního oddělení se podařilo zastavit řidiče v obci Buk, části Milína, ztotožnili ho jako 51letého muže a převezli na obvodní oddělení k podání vysvětlení,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová. Dechová zkouška u něj neprokázala alkohol ani drogy. Vyšetřovatelé nyní prověřují, zda má jeho riskantní jízda souvislost s dřívějšími případy, kdy se stejná formule objevila na stejném úseku.

Prověřují se i doprovodná sportovní auta. Policie má k dispozici jejich registrační značky a využívá záběry z průjezdových kamer. Zároveň vyzývá řidiče, kteří měli ve vozech palubní kamery, aby poskytli záznamy.

Vozidlo nemá registrační značky, světla, blinkry ani další povinnou výbavu. Na české silnice tak rozhodně nepatří a jeho provoz je nebezpečný nejen pro samotného řidiče, ale i pro ostatní účastníky dopravy.

Červená formule na D4 není žádná novinka. Poprvé se objevila už v roce 2018, o rok později ji policie vyšetřovala, ale řidič díky helmě unikl postihu. V roce 2022 se vůz znovu objevil a znovu bez výsledku. Až nyní, v roce 2025, se policistům podařilo řidiče skutečně zadržet.

okres Příbram Příbram Dobříš Buk Dálnice D4

nika f ( 7. září 2025 11:37 )

👍 👍 👍

viho ( 7. září 2025 11:37 )

V jiných médiích je už i rozhovor se synem toho řidiče formule. Z jeho vyjádření vyplývá, že si může dělat co chce a zákony pro něj neplatí. Zřejmě nějaký Čechoslovák, Motorista, nebo jiná podobná existence... 😁

Uživatel_6133272 ( 7. září 2025 11:37 )

Ty si špiónka ?

nika f ( 7. září 2025 11:36 )

Všechno mu to dejte zaplatit, i ten vrtulník. Asi další člen Motoristů.

Uživatel_6133272 ( 7. září 2025 11:36 )

Ja mám všetko veľké ! Never tým s malým ...

Zobrazit celou diskusi
