Tátu malé dcerky roztrhal žralok: Surfařovo tělo našli bez několika končetin
Zkušený surfař a otec rodiny Mercury Psillakis zemřel 6. září na Long Reef Beach v Sydney poté, co ho napadl velký žralok. Útok se odehrál jen 100 metrů od břehu. Muž utrpěl devastující zranění a na místě zemřel. Zůstala po něm manželka a malá dcera.
Psillakis trávil sobotní ráno na pláži se skupinou přátel. Po zhruba půl hodině bezstarostného surfování na něj náhle zaútočil žralok a stáhl ho pod hladinu i s prknem. Kamarádi se muže snažili dostat zpět na břeh, ale utrpěl devastující zranění a zemřel na masivní ztrátu krve. Policie uvedla, že jeho tělo bylo nalezeno bez několika končetin.
Oběť byla v komunitě na Northern Beaches dobře známá. Psillakis byl členem klubu Long Reef Boardriders, kde v roce 1994 získal titul šampiona. Pracoval také jako podnikatel specializující se na exotické rostliny a místní obyvatelé ho popisují jako oblíbeného a respektovaného muže. Zanechal po sobě manželku a malou dceru.
Úřady okamžitě uzavřely pláže a vyhlásily zákaz koupání i surfování. Na místě byly nasazeny drony k monitorování pohybu žraloků a odborníci nyní zkoumají, o jaký druh šlo. Organizace Surf Life Saving vyjádřila rodině soustrast a poděkovala všem, kteří se snažili o záchranu.
Místní přiznávají, že tragédie silně zasáhla celou komunitu. „Všichni budou nějaký čas vystrašení,“ přiznal médiím surfař Bill Sukala. Přesto zdůraznil, že riziko útoku je součástí života na vlnách a většina surfařů se nakonec vrátí zpět do oceánu.
Podle statistik jde o teprve druhý smrtelný útok žraloka u Sydney za posledních 60 let. Přesto událost otevřela diskuzi o bezpečnosti, protože město už roky používá žraločí sítě, drony a moderní detekční technologie.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.