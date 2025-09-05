Ženich zemřel jen den po svatbě: Záchranáři se ho snažili oživit přes hodinu!
Ital Antimo Squillace (†49) zemřel v úterý ve městě Montebello della Battaglia jen pár hodin po vlastním svatebním obřadu. Zhroutil se, když se zrovna převlékal na společné focení se svou novomanželkou. Záchranáři se čerstvého ženicha přes hodinu pokoušeli křísit, bohužel však marně. Jako příčinu úmrtí uvedli zdravotníci infarkt.
Mělo to být idylické zakončení svatebních radovánek s rodinou a přáteli. Místo toho se radost proměnila v žal. Jen pár hodin po obřadu dostal Antimo akutní srdeční zástavu. Zrovna se s manželkou převlékali v oddělených místnostech a připravovali se na společné focení. Na chystanou večerní tancovačku ale už bohužel nedošlo.
Když ho záchranáři nakládali do sanitky, byl ještě naživu. Avšak krátce po příjezdu do nemocnice bohužel srdeční příhodě podlehl. Zdravotníci o jeho život přes hodinu usilovně bojovali. Jeho novomanželka Frederica (31) je absolutně v šoku. Žádné vážné zdravotní problémy podle ní neměl.
Podle sociálních sítí po sobě Antimo zanechal syna. „Ztratil jsem pravého přítele. Takového, se kterým jsem odmalička hrával fotbal a pokaždé se moc nasmál,“ napsal podle webu Needtoknow jeho kamarád Davide. „Život nám dnes připomněl, že tu nejsme navždy, ale vzpomínky zůstávají,“ uzavřel smutný příspěvek.
