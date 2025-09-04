Příběh Jannise Samarase se dá nazvat „českým snem“. Jeho rodiče utekli před občanskou válkou v Řecku a usadili se v Krnově, jako většina řeckých emigrantů.

Společně s otcem Kostasem začal podnikat v roce 1991 a postupně se propracoval až k většinovému vlastnictví nápojářské firmy Kofola. Její slogan »Když ji miluješ, není co řešit! « je dávno zlidovělý. V roce 2011 byl zvolený Podnikatelem roku České republiky. Jeho jmění je odhadováno na 3,5 miliardy korun.

Pár měsíců po zásnubách

Svatba s návrhářkou a ilustrátorkou Zuzanou proběhla nenápadně a jen pár týdnů po zásnubách, které se odehrály v květnu.

Začátkem srpna pod širým nebem, jen ve stínu staré lípy, u poutní kaple v jihomoravské Blatnici pod Svatým Antonínkem vstoupili do manželství. Nevěsta pochází z nedalekých Lužic u Hodonína. Zprávu o sňatku přinesl list Region Opavsko. Pro Samarase jde o druhé. Z prvního s manželkou, která se také jmenuje Zuzana, má čtyři děti.

Novomanželka Zuzana jako designérka tvoří pod vlastní značkou Tradice, kde navazuje na lidovou kulturu. Pro letní olympiádu v Tokiu 2021 navrhla oblečení pro českou výpravu inspirované modrotiskem.

Šéf Kofoly Jannis Samaras (53) se podruhé oženil. Jeho vyvolenou je designérka a autorka olympijského oblečení do Tokia Zuzana Osako (39).
