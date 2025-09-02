Životem jen se protloukající Sigmund prásknul v opilosti dva dny před loňským silvestrem kámošovi, že chce někoho zkopat do bezvědomí. Až do rána hledali cíl. V domku bývalé vodní elektrárny u řeky Opavy našli spícího Reného. Krvelačný mladík se na něj vrhl. Kamarád popadl mobil a natáčel.
„Opakované údery, kopy, našlapování na hlavu a krk, údery hlavou o dlažbu a rdoušení. S tělem poté manipuloval, shodil ho ze dvou metrů na kameny a hlavou mu opět třikrát udeřil o beton,“ četl hrůzy ze žaloby státní zástupce Vít Legerský s tím, že bylo evidentní, že mladík nehodlá nebožáka nechat žít.
Vysoce nebezpečný
Žalobce sjednal se Sigmundem dohodu o vině a trestu. Navrhl mu 15 let vězení. Soud případ vyřešil za 40 minut, vše schválil. „Trest přijímám, vzdávám se práva odvolání,“ byl stručný Pavel Sigmund. Trest si má odsedět v žaláři se zvýšenou ostrahou.
Psychologové označili Pavla Sigmunda jako velmi nebezpečného násilníka. Panuje riziko, že agresi může opakovat. Výjimečnému trestu, který mu hrozil, se mladík vyhnul sjednáním dohody o vině a trestu. Pro společnost je asi štěstím, že už tři týdny mu bylo 18 let. Jinak by vyfasoval polovinu...
Případ kamaráda, který brutální čin natáčel, je řešen zvlášť. U soudu zatím není. Video vraždy z mobilu smazal krátce před zadržením policií.