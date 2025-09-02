Žena ubodala partnera a u soudu rozplakala i přísedící: Moc jsem ho milovala, tvrdila
Partnera zavraždila šesti ranami nožem žena (46) z Tanvaldu. Doma měli často Itálii, toxický vztah byl plný alkoholu a násilí, v tom podle obžaloby neměli jeden druhému co vyčítat. Žena přiznala vinu, kála se a se slzami v očích líčila náročné soužití, i přísedící rozplakala. U libereckého krajského soudu dostala 9,5 roku, půl roku pod dolní hranicí trestní sazby. Čeká ji též protialkoholní léčba.
Milovala jsem ho, ale alkohol nás zničil, v tomto duchu vražedkyně vypovídala. Vinu přiznala, svého partnera, který ji údajně v osudný den honil po bytě se sekerou, bodla šestkrát nožem. „Mrzí mě to hlavně kvůli jeho dětem, nevím, jak bych se jim měla omluvit,“ kála se u soudu žena s tím, že pro její krvavý čin žádná omluva není.
Démon alkoholu
Líčila, že když nebyli doma opilí, fungovali jako rodina. „Těšili jsme se na sobotní výlet, plánovali jsme jiné společné bydlení. Byl to zkrat, moc jsem ho milovala,“ popisovala podle CNN Prima NEWS u soudu. Její emotivní výpověď dokonce rozplakala jednu z přísedících.
Žalobkyně popsala vztah oběti a útočnice jako toxický. Alkohol a vzájemné násilí bylo jeho nedílnou součástí. „V intenzitě fyzického násilí si byli rovnocennými partnery. Bylo zřejmě jen otázkou času, kdo koho usmrtí,“ konstatovala státní zástupkyně.
Šest ran nožem
Policisté vyjížděli do rodiny řešit konflikty velmi často. Většinou je volal sám muž. „Moje klientka jeho útoky hlásit nechtěla. Věděla, že je v podmínce, snažila se ho chránit,“ řekl obhájce. Fotky, jak ji partner zřídil, ale posílala synovi. Kromě podlitin je na jedné vidět i bodnutí.
Nakonec žena letos v únoru popadla třiceticentimetrový nůž a zasadila partnerovi šest ran. Jedna z nich, ta smrtelná, pronikla až do srdce. Pak zavolala pomoc, pro pobodaného už ale bylo pozdě. Trest pod spodní hranicí sazby přijala, je pravomocný. V base ji čeká i protialkoholní léčení.
