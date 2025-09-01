Vrah zastřelil těhotnou Karin (†20): Měla rodit v prosinci, pláče zoufalá teta
Vzpamatovat se nemohou lidé ve slovenském městě Partizánske ze sobotního masakru, kdy útočník (20) v jednom z bytů zastřelil těhotnou Karin (†20), která nedávno oslavila narozeniny, a postřelil jejího přítele (38). Dvojice měla před svatbou. Střelec z místa ujel na kole, policistům se ho později podařilo zadržet.
Pro střelce si policejní zásahovka došla přímo k němu do bytu. Venku se mezi tím shromáždil dav místních. Mezi nimi byli i příbuzní zavražděné Karin. „Měla v břiše miminko, v prosinci měla rodit,“ křičela směrem k bytovce zoufalá teta zavražděné.
Zoufalí příbuzní
Policisté se plačící ženu i ostatní křičící příbuzné snažili uklidnit, nakonec ji, zhroucenou, odvedli pryč. Střelce poté odvezli na služebnu, byt zapečetili. Aby předešli možným incidentům, raději před převozem uzavřeli celou ulici.
Muž podle serveru Noviny.sk po zadržení tvrdil, že v době, kdy se vražda stala, byl na nákupu. Zatím se neví, kde je kolo, na kterém jel, a kde skončila střelná zbraň. „V současné době probíhají procesní úkony za účelem objasnění daného skutku. Více informací poskytneme, až to situace dovolí,“ uvedli policisté na sociální síti.
Střely do zad
Krvavé drama se odehrálo v sobotu odpoledne, když útočník zazvonil u jednoho z tamních domů. Otevřela mu Karin, ptal se na jejího přítele. Ten byl v tu dobu ve sprše. Muž poté začal střílet, nastávající matku zasáhl několika ranami do zad, na místě zemřela.
Její přítel se pokusil oknem z domu utéct, agresor ale zasáhl do zad a ramene i jeho. Zraněný skončil v nemocnici. První zprávy, že měl zraněním podlehnout, se zatím oficiálně nepotvrdily. Střelec z místa ujel na kole, policisté jej dopadli v jeho bytě.
Proč střílel?
Podle serveru Plus JEDEN DEŇ se má jednat o bývalého přítele zavražděné, který pracoval ve firmě otce postřeleného muže. Údajně měl být propuštěný. „Tato souvislost není v současné době potvrzená a je zavádějící,“ uvedl právní zástupce rodin obětí a vyzval ke zdrženlivosti v soudech, co se stalo. Slíbil i vyjádření k motivu, až to ale bude s ohledem na vyšetřování možné.
Lidmi krutý čin otřásl. „Jménem města chci vyjádřit upřímnou soustrast rodině a blízkým oběti. V této těžké době se musíme semknout a podpořit ty, kteří přišli o milovanou dceru a partnerku,“ napsal na sociální síti starosta města Partizánske Jozef Božik. Poděkoval též za profesionální zásah policistům.
