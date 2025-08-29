Senior z Vysočiny nechtěl do vězení: Odpálil se v autě!
Muž se odmítl smířit s rozsudkem, jenž mu uložil 2,5 roku vězení za znásilnění manželky. Krátce po doručení rozhodnutí usedl do svého auta ve Velkém Meziříčí a odpálil plynovou lahev. Exploze ho zabila a způsobila škody i na okolních vozidlech.
Muž odsouzený na 2,5 roku za znásilnění vlastní manželky, se krátce po doručení rozsudku rozhodl, že do vězení nenastoupí. Místo toho usedl 25. července do auta, kde odpálil propan-butanovou lahev. Exploze jej usmrtila a poškodila i dvě další zaparkovaná vozidla.
Letos v létě padl pravomocný verdikt: 2,5 roku za mřížemi. Podle soudu senior nedokázal unést, že si manželka našla nového partnera. Ženu dokonce dvakrát znásilnil. Soud potvrdil jeho vinu a uložil mu nepodmíněný trest. Server Novinky připomněl, že muž verdikt odmítal. V minulosti popíral i závažnou dopravní nehodu z roku 2019, z níž vyvázl jen s podmínku.
Výbuch ve Velkém Meziříčí
Rozsudek převzal, ale smířit se s ním nedokázal. Usedl proto do svého vozu Toyota ve Velkém Meziříčí a uvnitř odpálil plynovou lahev. Síla exploze ho usmrtila a poškodila dvě další auta. Na místě zasahovali hasiči a policisté. V troskách objevili ohořelé tělo a propan-butanovou bombu.
Policejní mluvčí Michaela Lébrová potvrdila, že příčinou exploze byla právě plynová lahev. „Došlo k explozi a následnému požáru zaparkovaného osobního vozidla Toyota. Ve vozidle bylo nalezeno ohořelé tělo a plynová láhev na propan-butan,“ uvedla.
Nezvládl nevěru, i když podvedl první
Manželství se začalo hroutit už ve chvíli, kdy praskl mužův románek se sousedkou. Jakmile si ale nového partnera našla i jeho žena, začal vyvádět.
Vyvrcholilo to absurdní epizodou. Žena chtěla s přítelem odjet na dovolenou, jenže manžel se odmítl vzdát rodinného auta. Nezbylo tak než odjet všichni společně. Zatímco manželka s milencem nocovali v penzionu, on trávil noci venku v zaparkovaném voze.
