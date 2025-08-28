Standovi zatarasil cestu medvěd! Mladík z Bardejova vzal nohy na ramena
Cestu do práce si chtěl mladík ze slovenského Bardejova zkrátit přes porost mezi sídlištěm a centrem města. Na kovovém mostíku ale narazil na statného medvěda, který se před ním postavil na zadní. Muž vzal nohy na ramena a v panice utíkal do kopce zpět na sídliště.
Krátce nad ránem mířil Stanislav do práce, když mu na kovovém mostíku cestu znenadání zastoupilo mohutné zvíře. Nejprve se domníval, že jde o divočáka. „Zpoza stromu jsem z ničeho nic uviděl, jak se vztyčil na zadní,“ popsal muž slovenské televizi JOJ.
Vyděšený okamžitě vyrazil zpět do kopce směrem na sídliště. Za sebou slyšel dupot tlap na kovovém mostku i šustění listí, přesto se mu podařilo doběhnout domů. „Myslím, že jsem tu zaběhl rekord,“ dodal s úlevou.
Radnice na událost reagovala výzvou k větší opatrnosti. Obyvatelé byli vyzváni, aby si dávali pozor zejména při procházkách v parku, kde lidé tráví volný čas. Vedení města také uvedlo, že v lokalitě plánuje instalovat fotopasti, jenž by měly pomoci ověřit, zda se tam šelma skutečně pohybuje.
Na místo dorazil i zásahový tým pro medvěda hnědého. „Zásahový tým nepotvrdil včerejší výskyt medvěda na sídlišti Vinbarg. Pokud ho svědci skutečně zahlédli, šlo zřejmě o zatoulaného jedince, který k nám jednoduše zabloudil. I přesto apelujeme na obyvatele i návštěvníky, aby zůstali při procházkách obezřetní,“ uvedli zástupci města Bardejov na facebooku.
Tak to měl Standa velkou kliku . Před medvědem se nemá utíkat !! To je zásadní pravidlo !!!!!