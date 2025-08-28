Standovi zatarasil cestu medvěd! Mladík z Bardejova vzal nohy na ramena

Mladík ze slovenského Bardejova narazil cestou do práce na medvěda.
Mladík ze slovenského Bardejova narazil cestou do práce na medvěda.
Mladík ze slovenského Bardejova narazil cestou do práce na medvěda.
Mladík ze slovenského Bardejova narazil cestou do práce na medvěda.
Mladík ze slovenského Bardejova narazil cestou do práce na medvěda.
Autor: sgr - 
28. srpna 2025
14:20

Cestu do práce si chtěl mladík ze slovenského Bardejova zkrátit přes porost mezi sídlištěm a centrem města. Na kovovém mostíku ale narazil na statného medvěda, který se před ním postavil na zadní. Muž vzal nohy na ramena a v panice utíkal do kopce zpět na sídliště.

Krátce nad ránem mířil Stanislav do práce, když mu na kovovém mostíku cestu znenadání zastoupilo mohutné zvíře. Nejprve se domníval, že jde o divočáka. „Zpoza stromu jsem z ničeho nic uviděl, jak se vztyčil na zadní,“ popsal muž slovenské televizi JOJ

Vyděšený okamžitě vyrazil zpět do kopce směrem na sídliště. Za sebou slyšel dupot tlap na kovovém mostku i šustění listí, přesto se mu podařilo doběhnout domů. „Myslím, že jsem tu zaběhl rekord,“ dodal s úlevou.

Video  Mladík ze slovenského Bardejova narazil cestou do práce na medvěda.  - TV JOJ
Video se připravuje ...

Radnice na událost reagovala výzvou k větší opatrnosti. Obyvatelé byli vyzváni, aby si dávali pozor zejména při procházkách v parku, kde lidé tráví volný čas. Vedení města také uvedlo, že v lokalitě plánuje instalovat fotopasti, jenž by měly pomoci ověřit, zda se tam šelma skutečně pohybuje.

Na místo dorazil i zásahový tým pro medvěda hnědého. „Zásahový tým nepotvrdil včerejší výskyt medvěda na sídlišti Vinbarg. Pokud ho svědci skutečně zahlédli, šlo zřejmě o zatoulaného jedince, který k nám jednoduše zabloudil. I přesto apelujeme na obyvatele i návštěvníky, aby zůstali při procházkách obezřetní,“ uvedli zástupci města Bardejov na facebooku.

Mladík ze slovenského Bardejova narazil cestou do práce na medvěda.
Mladík ze slovenského Bardejova narazil cestou do práce na medvěda.
Mladík ze slovenského Bardejova narazil cestou do práce na medvěda.
Mladík ze slovenského Bardejova narazil cestou do práce na medvěda.
Mladík ze slovenského Bardejova narazil cestou do práce na medvěda.

Témata:
sídlištěBardejovmedvědkopec
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Uživatel_5362196 ( 28. srpna 2025 15:55 )

Tak to měl Standa velkou kliku . Před medvědem se nemá utíkat !! To je zásadní pravidlo !!!!!

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud