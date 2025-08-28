Dohra hororu v Bílencích: Učiteli nůž probodl srdce, policistovi hrozí kriminál
Učitel Josef Č. zemřel vloni v únoru na zahradě rodinného domu v Bílencích poté, co proti němu policista použil taser. Muž po zásahu upadl na nůž, který držel v ruce, a utrpěl smrtelné zranění. Generální inspekce bezpečnostních sborů nyní policistu obvinila z usmrcení z nedbalosti. Zatím však zůstává ve službě.
Smutný případ z loňského února vyústil v trestní stíhání. Podle inspekce totiž zásah paralyzérem přímo vedl k tragickému pádu na čepel nože a následnou smrt nemocného muže. Za usmrcení z nedbalosti policistovi hrozí až šest let vězení. Případ teď putuje k státnímu zastupitelství.
Josef trpěl myopatií. Toto závažné nervové onemocnění postupně oslabuje svaly. Dlouhodobá nemoc muži výrazně komplikovala život a vedla k psychickým problémům. Podle rodičů se potýkal s depresemi a byl v péči psychiatra. Nemoc i vyčerpávající léčba v něm zanechaly pocity bezmoci a bezvýchodnosti. Právě kvůli zhoršenému psychickému stavu se ono osudné ráno zvedl od snídaně, vzal si z kuchyňské linky nůž a vyšel ven s úmyslem ublížit sám sobě.
Rodiče volali záchranáře a zasahující policisty, upozornili na synovu nemoc i duševní potíže. Přesto hlídka zvolila razantní zákrok. Policista vystřelil taserem, ale jeho kolegové už muže nezachytili. Josef upadl přímo na nůž tak nešťastně, že mu čepel pronikla přímo do srdce.
Podle serveru CNN Prima News státní zástupkyně Kateřina Doušová uvedla, že státní zastupitelství v Ústí nad Labem nyní přezkoumává, zda inspekce postupovala v souladu se zákonem. Rozhodnutí o případné obžalobě tak padne až po důkladné kontrole spisového materiálu.
Obviněný policista dál zůstává ve službě. Policie vysvětluje, že zatím neexistují důvody k jeho dočasnému postavení mimo výkon povolání. Případ však dál vyvolává silné emoce. Josefova rodina je přesvědčená, že syn mohl žít, kdyby hlídka zvolila citlivější přístup. „Jednoznačně za to může policie, dokud nevystřelili, ten chlapec žil. Není nic horšího než vidět umírat vlastní dítě,“ řekl před časem médiím zdrcený otec oběti.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.