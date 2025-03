Vězni napadli ve Všehrdech dozorce: 8 a 16 let za pokus o vraždu!

Krajský soud v Ústí nad Labem uložil v úterý za pokus o vraždu dozorce ve věznici Všehrdy na Chomutovsku muži, který byl tehdy mladistvý, osm let, a druhému 16 let vězení. Chtěli utéci. Vylákali dozorce do cely, kde ho napadli a zamkli. Pak utekli na dvůr věznice, kde se schovali do odpadní jímky. Tam je zadrželi dozorci.