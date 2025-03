Brutální vražda v Indii: Mladou aktivistku našli nacpanou v tašce

Narwalová byla aktivistka pod stranou Indický národní kongres. Taška s jejím tělem se našla u silnice vedle autobusové zastávky ve státě Harijána. Její matka Sahita je přesvědčená, že za smrtí její dcery stojí právě její počínající politická kariéra. „Volby a stranická politika vzaly mojí dceři život,“ řekla deníku Daily Star. „Svým aktivismem si udělala nepřátele. Pachatel by mohl být dokonce i z její strany, mohl by to být někdo z jejích přátel,“ dodala. Rozhodla se také odložit náboženské pohřební ceremonie pro svou dceru, dokud se pachatele nepodaří vypátrat.

Himani byla i navzdory svému nízkému věku politicky aktivní už přes deset let. Podle jejího bratra podstoupila dokonce i 400 kilometrů dlouhou pouť s vůdcem strany Rahulem Gandhím. Matka se však svěřila, že její zájmy se poslední dobou lehce pozměnily a politice už nevěnovala tolik času jako dříve. „Souhlasila se zasnoubením a dodělávala si titul z práv,“ vysvětlila.

Vražda zasáhla celou politickou scénu Indie. „Zpráva o barbarské vraždě Himani Narwalové je šokující a tragická. Vzdávám čest její duši a posílám nejhlubší soustrast jejím pozůstalým,“ napsal na sociálních sítích bývalý vůdce státu Harijána a člen Indického národního kongresu Bhupinder Hooda. „Nyní by mělo proběhnout důkladné a nestranné vyšetřování a viník si zaslouží ten nejpřísnější trest,“ dodal.

Policie dva dny po vraždě zatkla podezřelého muže. Údajně měl být s Himani ve vztahu. Podle policie vypověděl, že ho dívka vydírala a okradla ho o peníze, informoval deník Indiatoday.in. „Policie zatkla podezřelého. Netušíme, kdo to je, policie nám nic neřekne. Chceme pro něj trest smrti,“ vyjádřili se k zatčení příbuzní.