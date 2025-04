Sedm medvědů terorizuje Pribylinu: Šelmy se potulují blízko domů, lidé mají strach

Zvířata navštěvují zemědělský areál sousedící s obydlenou částí obce. Na místo pravidelně přicházejí večer a zůstávají až do ranních hodin. Na výskyt velkých šelem upozornil portál sprejnamedveda.sk, který upozorňuje na zvyšující se počet výskytů medvědů v zastavěných oblastech.

Situaci přímo na místě sleduje Zásahový tým Státní ochrany přírody Slovenské republiky (ŠOP SR). Ve spolupráci se správnou Tatranského národního parku (TANAP) instaluje fotopasti s plašičkami a zaměstnancům družstva poskytl obranné spreje.

Obecní úřad varoval obyvatele prostřednictvím obecního rozhlasu a vyzval je k maximální ostražitosti. Lidé by neměli chodit do lesů sami a měli by být při procházkách mimo domovy velmi opatrní. Medvědi jsou sice ve většině případů plaší, ale při překvapení nebo obraně mláďat mohou útočit.

Video Útok medvědice na Slovensku: Muž v Malé Fatře se bránil sekyrou - Filip Kuffa (SNS - ŽIVOT NS)

Medvěd hnědý je na Slovensku chráněným druhem a přirozeně se vyskytuje v lesních oblastech, zejména v Tatrách a okolních regionech. Kvůli měnícím se podmínkám, přibývajícím odpadkům a snadné dostupnosti potravy se však častěji vydává i k lidským sídlům. Zásahové týmy tak mají stále více práce.

V březnu letošního roku zachytila kamera tři jedince u chaty v oblasti Podbanské. Zaznamenán je i případ, kdy se zvířata pohybovala i po dvoře rodinného domu. Závažnější jsou případy útoků. Jen v letech 2023 a 2024 došlo v okolí k nejméně třem napadením. Poslední případ u Detvy skončil smrtí 59letého muže.

Slovenské úřady vedou podrobnou mapu výskytu těchto šelem, kde lze najít nejen varování obcí, ale i zaznamenané incidenty.