Medvěd u Detvy napadl na procházce Jána (†59): Rozsápaného v křoví ho našel jeho syn!

Když se v neděli nevrátil Ján (†59) domů z procházky, začali mít jeho příbuzní neblahé tušení, že se mu stalo něco zlého. Nezvěstného muže se vydal hledat jeho syn za pomoci známých. To, co ale v noci v lese objevili, nikdo z nich nečekal - rozsápané tělo bez známek života!

Devětapadesátiletý Ján vyrazil v neděli odpoledne na pravidelnou vycházku do Chráněné krajinné oblasti Poľana. Ani po několika hodinách se ale nevrátil domů a rodina tak zalarmovala záchranáře, policii a vydala se muže hledat na vlastní pěst.

„Táta nebyl myslivec, vždy v neděli odpoledne se chodíval jen tak projít do hor. Často jsem s ním chodil, znám to tady moc dobře, a když se nevracel domů, věděl jsem, že se mu muselo něco stát. Dal jsem dohromady kamarády a známé a vyrazili jsme. Nalezl jsem ho v noci v terénu. Byl celý dotrhaný od medvěda,“ svěřil se slovenskému deníku Plus JEDEN DEŇ Ján, syn zesnulého muže.

Medvěda jsme tu nikdy nepotkali

Neštěstí se stalo jen pár stovek metrů od prvních obydlených domů. Jan vůbec netuší, jak se do oblasti zvíře dostalo. „Nikdy předtím jsme tu ve volné přírodě medvěda nepotkali,“ dodal smutně.

O neštěstí informovala i slovenská Horská služba. „V nočních hodinách byl pohřešován nalezen v hustém lesním porostu, bohužel už bez známek života. Po provedení potřebných úkonů bylo tělo transportováno z terénu a pátrací akce byla ukončena před 1:00,“ okomentovali událost záchranáři.

Politici zpochybňují studie

Za letošní rok je ze Slovenska hlášeno několik případů zranění po napadení medvědem. jen před pár dny v oblasti Šútovského vodopádu v pohoří Malá Fatra napadlo zvíře vážně dva muže. Loni na začátku října medvěd napadl houbaře v okrese Liptovský Mikuláš, pětapadesátiletý muž zraněním podlehl.

Slovenský parlament loni v červnu po dřívějších opakovaných střetech medvědů s lidmi schválil výjimku z ochrany medvědů pro případ, že výskyt těchto šelem ohrožuje život, zdraví či majetek lidí nebo úrodu a hospodářská zvířata. Podmínkou pro jednodušší vydání povolení k likvidaci problémových medvědů je vyhlášení mimořádné situace v dotčené lokalitě.

Někteří nynější vládní politici na Slovensku, ale i lesníci, v minulosti zpochybnili výsledky studie ochranářů a vědců z českých univerzit, že medvědí populace na Slovensku čítá nanejvýše 1275 zvířat. Tvrdili, že tyto počtu jsou vyšší. Například státní instituce Národní lesnické centrum předloni odhadla, že na Slovensku žije 2500 až 3200 medvědů.