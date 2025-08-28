Česko bičuje silný vítr: Popadané stromy i poškozené domy
Moravu sužuje silný vítr. Hasiči kvůli němu museli během čtvrtka vyjíždět k více než sto různým událostem. Nejvíce se jednalo o poškozené střechy domů, stromy popadané na elektrické vedení a drobné požáry. Ve východní části republiky platí proti větru výstraha.
S extrémním počasím se potýkali například hasiči v Olomouckém kraji. Zasahovali například u dvou dopravních nehod na dálnici D35, kde došlo k poškození dvou aut kvůli spadlému stromu. Kromě toho vyráželi i do obcí Litovel a Mladějovice. Tam vítr poškodil střechy dvou rodinných domů. Ani tím jejich práce nekončila. „V Lazníkách a v Hlubočkách řešíme stromy spadlé na dráty el. vedení,“ uvedli hasiči na síti X.
Podobné problémy řeší i hasiči z vedlejšího Zlínského kraje. Jen k popadaným stromům vyjížděli třináctkrát! „Požáry trávy a lesního porostu, to bylo osm událostí, nebo výjezdy k poškozeným střechám, tam zatím evidujeme dvě takové události,“ řekl mluvčí Pavel Řezníček serveru Tn.cz. V Jihomoravském kraji zase hasiči vyjížděli ke druhé hodině pětačtyřicetkrát.
V Olomouckém a Zlínském kraji vyhlásili meteorologové před silným větrem výstrahu. Ta platí i pro části kraje Vysočina, Pardubický, Jihomoravský a Moravskoslezský kraj do čtvrteční deváté hodiny večerní.
