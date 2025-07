»Horké tipy«, jak přežít supertropy: Česko čeká pekelná středa a čtvrtek, naměříme 37 °C!

Pravidla pro spánek – pod slabou letní dekou a nazí. Během spánku se tělesná teplota snižuje, ale v horkém prostředí se tělo snaží teplo odvádět. Těžké přikrývky izolují teplo a brání jeho rozptylu, což vede k přehřívání a neklidnému spánku. Lehké prostěradlo nebo tenká deka umožňují kůži dýchat a podporují odvod tepla z těla, což přispívá k pohodlnějšímu a regenerativnějšímu spánku. Z fyziologického hlediska je pro efektivní termoregulaci a kvalitní spánek v horku preferováno spát nahý. Umožňuje to tělu lépe odvádět teplo, efektivněji se potit a udržovat optimální teplotu pro hluboký spánek. Pokud to nechcete nebo nemůžete, pak je klíčové zvolit co nejméně a co nejprodyšnější oblečení.