„Podle předpovědi mají o víkendu klesnout teploty pod nulu. Za takové situace obvykle rozděláváme v sadech ohně, abychom stromy ochránili. Teď má ale navíc foukat silný vítr. Ohně by tak ničemu nepomohly,“ upozornil pěstitel.

Zatímco v pátek bude krásných 20 stupňů, už v sobotu se začnou dít věci. „Během víkendu nás čeká s velkou pravděpodobností vpád arktického vzduchu od severu,“ varuje Český hydrometeorologický ústav.

Podle předpovědi mají teploty v noci klesnout k minus pěti a přes den se pohybovat kolem nuly. Ochlazení se má udržet zhruba do středy, největší zima by měla být z neděle na pondělí.



Doufají, že stromy odkvetou

S napětím proto bude sledovat, jak se budou předpovědi upřesňovat. „S teplotou by to nemělo být tak hrozné, až kolem páté ráno má být jeden či dva stupně pod nulou. Kdyby u toho nebyl silný vítr, měly by to stromy zvládnout,“ je přesvědčen Krejčiřík.

Určitou výhodou podle něj je, že by většina stromů měla do víkendu odkvést. „Aspoň částečně by to mělo být opyleno a zároveň by měl být plůdek ještě schovaný. Pokud mrazy brzy ustoupí, nemusela by to tak být taková kalamita jak v několika předchozích letech.“ dodal pěstitel.

Většina stromů by podle něj měla do víkendu už odkvést.vysvětlil Krejčiřík.

VIDEO: Meruňkobraní ve Velkých Pavlovicích nabídlo množství delikates. (2022)

Video Video se připravuje ... Meruňkbraní ve Velkých Pavlovicích nabídlo množství delikates. Hynek Zdeněk