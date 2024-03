Rané odrůdy meruněk vykvetly letos už na přelomu února a března a v dalších dnech začaly vykvétat další. Krajina Břeclavska, Znojemska či Hodonínska připomíná jaro v plném rozpuku.

Meteorologové ale varují před možností nočních mrazů i v noci na úterý a na středu. Na jižní Moravě je v těchto dnech střední riziko, v části Znojemska a Brněnska je riziko vysoké.

Počasí na nový týden: Ochladí se a přijdou mrazíky. Na Jizerce bylo -6,5 °C, sledujte radar Blesku

Ovocnáři proto zmenšují rozlohy sadů. V posledních deseti letech jim zmrzla úroda osmkrát. „Podle dat z loňského srpna poklesla celková výměra ovocných sadů na Moravě a ve Slezsku o 386 hektarů a bylo jich 3284 hektarů. Jsou v tom samozřejmě i meruňky," řekl předseda Ovocnářské unie Moravy a Slezska Ivo Pokorný.

Za málo meruněk může jen počasí

Zatímco u jablek jsou důvody zmenšování výměry dané situací na trhu, na němž čeští prodejci čelí dovozu levnějších jablek z Polska, u meruněk je jednoznačným důvodem nejistota daná počasím, které zvyšuje riziko pomrznutí úrody.

Léta neúrody se podepisují nejen na ekonomice sadů, ale také na vztazích s odběrateli. „V podstatě jsme ztratili kontakty na velkoobchody, protože jsme jim poslední roky neměli co prodat. To málo, co jsme měli, jsme udali na místním trhu. Už i lidé si zvykli, že meruňky nejsou, a zájem opadá. V dobrém roce jsme schopni vypěstovat 250 tun meruněk. Kdyby to nepomrzlo, určitě bychom se snažili dodavatelské vztahy obnovit,“ řekl Pokorný.

VIDEO: Pálava z výšky: Užijte si famózní pohled na moravské vinice.