„Není pochyb o tom, že letošní únor bude s velkým náskokem nejteplejším v historii. Odchylka vůči letům 1991 až 2020 bude přibližně o sedm stupňů,“ uvedl klimatolog Pavel Zahradníček z Akademie věd (AV) ČR.



Jaro dělá pokusy, vystrkuje krokusy

Příroda na teploty okamžitě zareagovala. Teplem znechucení havrani se už vydali za větší zimou do Běloruska a Ruska, zato rostlinám teplo s půdou s dostatečně nasycenou vodou svědčí.

V zámeckém parku ve Valticích rozkvetly krokusy, jejichž květy připomínají zaniklý strážní hrad, který tam stával od 12. do 18. století. „Doufali jsme, že krokusy vykvetou na Velikonoce, ale překazily nám plány a svévolně vykvetly již nyní,“ uvedl kastelán zámku Richard Svoboda.



Teplo jako na jaře

Davy návštěvníků se o víkendu zřejmě vydají do Hustopečí, kde už vykvetly první mandloně. V nedalekých Velkých Pavlovicích se objevily na meruňkách první pupeny.

Předpověď meteorologů na následující dny jen navíc doslova jarní. V úterý má být 11 a ve středu dokonce až 17 °C, ve čtvrtek má být 13 až 15 °C. Zejména ovocnáři mají ale strach, že se ještě zima vrátí, to by podle nich znamenalo pohromu. Rozkvetlé stromy by totiž pomrzly.

VIDEO: Loni rozkvetlé mandloně přilákaly do Hustopečí davy návštěvníků až na konci března.

Video Video se připravuje ... Rozkvetlé mandloně přilákaly do Hustopečí davy návštěvníků. Hynek Zdeněk