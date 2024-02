Hraboši nyní likvidují již zasetou pšenici a ječmen. U pšenice je nejvíc kritická situace v Suchohrdlech na Znojemsku, kde byl práh škodlivosti překročen 16 krát! V Kobylí na Břeclavsku a v Drnovicích u Vyškova téměř sedmkrát, v Budkovicích na Brněnsku šestkrát.

Práh škodlivosti je v zimním období 200 nor na hektar. V každé noře je třeba počítat s pozdější populací 7 až 8 hrabošů.



Kalamita napříč kraji

Podobná situace je i u ječmene. I tam je zaznamenaná nejhorší situace na Znojemsku, konkrétně v Hodonicích, kde počet hrabošů desetinásobně překročil maximální přípustný limit. V Křepicích u Hustopečí na Břeclavsku pětinásobně.

„Napříč sledovaným územím jsme u hrabošů zjistili přibližně trojnásobné překročení prahu škodlivosti. Nejvyšší hodnoty jsme zjistili v okresech Jihomoravského, Olomouckého, Zlínského a Pardubického kraje,“ uvedla mluvčí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Ivana Kršková.



Jed až do června

Pro zemědělce měla potěšující zprávu v tom, že mohou na nebezpečné hlodavce použít zvýšené dávky jedu Ratron GW, a to až 10 kg na hektar. „Jen nám to musí nahlásit aspoň tři dny předem. Použít přípravek je možné mimořádně až do 6. června,“ přidala důležité upozornění.

Hraboš polní váží maximálně 40 g a je dlouhý přibližně 10 cm. Ročně zkonzumuje asi kilo obilí a pět kilo zeleného krmiva a spoustu dalších plodin zničí ožerem.



Při výskytu 1 500 hrabošů na hektar je předpokládaná ztráta jen u obilí asi 1,5 tuny. Průměrný hektarový výnos přitom zemědělci mají 5 až 6 tun obilí.