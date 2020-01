Jedy proti hrabošům bude možné aplikovat přímo do půdy. Opatření vypíše Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). Tento postup bude možný, až se zveřejní podrobnosti povolení, mělo by to být nejpozději do konce února. Aplikace tzv. rodenticidů bude možná pouze na pozemcích, kde jsou hraboši přemnoženi natolik, že jejich populace překročila pětinásobek tzv. prahu škodlivosti, sdělil mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Inspektoři ústavu budou posuzovat situaci na konkrétních pozemcích.