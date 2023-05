Až 10 tisíc nor na hektar. Místo pro 60 až 70 tisíc hrabošů, kteří by spolehlivě dokázali sežrat nebo zničit doslova vše, co by tam vyrostlo. To není žádné strašení z apokalypsy, ale realita na polích mnoha zemědělců.

Tisíce děr

„V porostech ječmene a řepky jsme na Brněnsku odhalili i více než deset tisíc aktivních východů z hraboších nor. To je padesátinásobné překročení prahu škodlivosti,“ upozornila mluvčí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Ivana Kršková.

Zemědělcům přitom legislativa plošný postřik zakazuje. Mohl by ohrozit i jiné živočichy. Dostali radu, že mají granule s jedem nasypat do každé nory. Jenže, to by někteří museli projít stovky hektarů, aby zjistili, na kterých plochách se hraboši přesně přemnožili. Někteří proto vsadili na drony.

Dron najde škůdce

„Drony jsou velmi užitečné při vyhledávání škůdců. Nemusíme tak chodit dlouhé hodiny po polích a aplikaci provedeme jen tam, kde je to potřeba,“ vysvětlil Eduard Kadrnka, majitel farmy Mikálka nedaleko Moravských Budějovic.

Zemědělci využívají speciální drony určené pro zemědělství. Mají šest ramen, z nichž dvě jsou výklopná, aby aplikace přípravku byla účinnější. Zemědělské drony jsou navržené pro přesnou aplikaci kapalných hnojiv, pesticidů a herbicidů s proměnnou intenzitou postřiku.

Limity překročeny

Maximální možný počet hraboších nor, kdy není jejich populace devastační, je 200 na hektar. Při vyšším počtu je to na úrodě znát. Někteří zemědělci hlásí ale i 50 násobné překročení limitu. Takové množství hrabošů by úrodu sežralo úplně.

Přemnožené hraboše má několik set zemědělců z Jihomoravského, Zlínského, Olomouckého, Středočeského kraje a z kraje Vysočina. Používat proti přemnoženým hlodavcům mohou výhradně Stutox II a Ratron GW v množství max. 10 kg na hektar.