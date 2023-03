„Na každém hektaru jsme zjistili šest až sedm tisíc nor hrabošů. Už tak je to alarmující číslo, pokud se navíc hraboši rozmnoží, nebude vůbec žádná úroda,“ upozornil Martin Gabrhelík z břestovské společnosti Zámoraví.

Ruční hubení je sci-fi

Jediný povolený způsob boje s hraboši je, položit několik granulí speciálního přípravku do každé nory manuálně. „Jen my potřebujeme ošetřit přibližně 500 ha půdy, tedy vložit ho do cca tří milionů nor. To je naprosto nereálné,“ zdůraznil Gabrhelík.

Přibližně stejnou plochu má hraboši zamořeno i Zemědělské družstvo Těšetice. „My máme na hektaru pět až deset tisíc nor. To by znamenalo ošetřit až pět milionů nor. Na to nemáme lidi,“ přiznal předseda družstva Petr Kopecký.

Chtějí plošné hubení

Čas přitom neúprosně běží. Jakmile poporoste ozimní obilí a řepka, nory nebude vidět a jed už vložit nepůjde. Musí se jednat rychle. Zemědělci proto žádají: „Okamžité povolte plošné hubení, jinak nebude co sklízet!“

Úředníci si je ale přehazují, jak horký brambor. Ministerstvo životního prostředí tvrdí, že jim plošné hubení nemůže povolit a odkazuje se na Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. „My jsme na takovou možnost připraveni, ale musí se dohodnout ministerstva životního prostředí a zemědělství,“ upozornila mluvčí Ivana Kršková.

Může za to přerostlá tráva

Podle zemědělců se hraboši rozmnožili hlavně kvůli tomu, že není často sečena tráva podél silnic. „Na okrajích polí u silnic je situace jednoznačně nejhorší,“ poukázal na místo zdroje Gabrhelík.

Maximální možný počet hraboších nor, kdy není jejich populace devastační, je 200 na hektar. Při vyšším počtu je to na úrodě znát. Někteří zemědělci hlásí ale i 50 násobné překročení limitu. Takové množství hrabošů by úrodu sežralo úplně.

Až 60 mláďat

Párek hrabošů je schopný v jedné noře přivést na svět pět až šest mláďat. Už i ti zemědělci, kteří mají na poli aspoň tři tisíce nor na 1ha, by přišli o kompletně celou úrodu.

Problém s hraboši má už několik set zemědělců z Jihomoravského, Zlínského, Olomouckého a Středočeského kraje. Další rozšíření není vyloučeno.Používat proti přemnoženým hlodavcům mohou výhradně Stutox II a Ratron GW v množství max. 10 kg na hektar. Vždy pár granulí do každé nory.





délka: 00:31.70 Video Video se připravuje ... Zemědělec ze severu Moravy Jan Kotula prosazuje proti přemnoženým hrabošům stanoviště pro dravce na polích. Michal Charbulák