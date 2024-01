„Klimatická změna je faktem,“ řekl v pátek v Brně na schůzce s novináři ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Vláda proto podle něj přijala národní klimatický plán.

Jako první rozpracovala vlastní akční plán boje proti suchu a počasí jižní Morava. „Týká se potýkání se s vodní a větrnou erozí, revitalizaci vodních toků, zastínění obydlí, dětských hřišť i budov. To vše pomáhá adaptovat se na to, co je nevyhnutelné, včetně výkyvů počasí, se kterými zde budeme muset žít,“ tvrdí ministr.

Desítky milionů eur

Plán pro jižní Moravu by měl být hotový do osmi měsíců. „Bude obsahovat soubor opatření postavený na datech, vytvoří ideový rámec pro další kroky,“ řekl Patrik Reichel z agentury Jinag, která klimatický plán připravuje.

Hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich o změnách klimatu

Podle něj by mohlo do roku 2007 „připlout“ na jižní Moravu z Bruselu na ovlivňování klimatu 10 až 30 milionů eur.

Odborníci v celém kraji

V kraji začnou působit takzvaní energetičtí manažeři, na které agentura Jinag získala 34 milionů korun z EU. „Tito odborníci budou mít působnost v celém kraji a budou obcím poskytovat komplexní podporu při realizaci energetických úspor v obecních budovách,“ řekl Reichl.

Do programu se podle něj může zapojit jakákoliv obec jižní Moravy. Dokument mimo jiné předpokládá, že by se v kraji měla během tří let snížit produkce CO 2 až o 2105 tun a zároveň by se měla navýšit výroba energie z obnovitelných zdrojů minimálně v objemu 5,25 GWh za rok.