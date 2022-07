Obyvatelé Velké nad Veličkou vidí například jen vyschlé koryto řeky. „Máme tady velký srážkový deficit. Potřebovali bychom, aby tady pršelo tak týden v kuse,“ uvědomuje si starosta obce Petr Šmidrkal (58, Za rozvoj Velké).



Naplněné nádrže

Velička přitom není jediným tokem, který v červenci na jižní Moravě vyschl. „Bohužel se jedná už o několik desítek potoků. Hladina v řekách je hluboce pod normálním stavem v tomto období a to ji výrazně dotujeme z vodních nádrží,“ vysvětlil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Do těch aktuálně přitéká v průměru 3,2 m³/s, ale do vodních toků vydávají zhruba 10 m³/s. „Nádrže jsou naštěstí zatím naplněné a to minimálně ze 70 %,“ ujistil Chmelař.



Omezení, nikoliv uzavření

Státní plavební správa reagovala na požadavek Povodí Moravy a omezila plavbu na Baťově kanále. „Pokud klesne průtok na 5 m³/s, nebude se komorovat,“ upřesnil Chmelař. Aktuální stav průtoků největší moravské řeky podle něj klesá k historickým minimům.

Pokud by k omezením došlo, znamenalo by to, že výletníci nebudou moci splavnit celý tok Baťova kanálu a řeky Moravy, ale jen omezené úseky. Úplné ukončení plaveb nehrozí. Ve Spytihněvi je momentálně průtok 5,5 m³/s, ve Strážníci už ale podmínku nesplňují. V Moravě tam teče jen 4,4 m³/s.

