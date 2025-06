Falešní zubaři vrtali podle internetu! Nejde o ojedinělý případ, varuje stomatolog Šmucler

Policie obvinila dva muže a ženu, kteří podle ní nelegálně provozovali v Havlíčkově Brodě zubní ordinaci. Odborné znalosti získávali z internetu. Pacientům naúčtovali služby za více než čtyři miliony korun. Falešnou ordinaci, která fungovala od roku 2023, vyhledaly desítky lidí. Obvinění se doznali, hrozí jim až osm let vězení. Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler poradil, jak si zkontrolovat, že jde o legálního zubaře. Řeší se totiž i další podobné případy!

„Trojice byla společně obviněna z přečinu neoprávněného podnikání a pokračujícího zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti. Muž ve věku 22 let a padesátiletá žena byli dále obviněni z pokračujících přečinů ublížení na zdraví ve stadiu pokusu a nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Žena byla samostatně obviněna ještě z trestného činu krádeže,“ uvedla policejní mlučí Michaela Lébrová. Všichni tři byli příbuzní a dosud nebyli trestaní.

Zubní ordinaci otevřeli na začátku roku 2023 v domě čtyřiačtyřicetiletého muže. Mladší muž bez odborného vzdělání se vydával za zubního lékaře, žena vystupovala jako instrumentářka. Protože pracovala ve zdravotnictví a měla přístup ke zdravotnickému materiálu, pro ordinaci zajišťovala anestetika, výplně, lepidla a další potřeby.

„Dvojice poskytovala základní zubní ošetření, ale i výkony jako trhání zubů, ošetřování kořenových kanálků, aplikaci anestezie či protetických výrobků, které jim vyráběl a poskytoval starší z mužů,“ uvedla Lébrová.

Nejde o ojedinělý případ!

Na Vysočině je nedostatek zubních lékařů, někteří lidé kvůli jejich službám jezdí do okolních krajů. „Občas se někdo takový objeví.Touha po penězích je velká. Lidé hledají, kdo je nejlevnější, pořád se straší, že zubaři nejsou a nebudou, a tak se díky tomu objevují různí šíbři a lidé mohou narazit na falešné zubaře,“ řekl Blesku prezident České stomatologické komory Roman Šmucler.

Dodal, že komora s policií spolupracuje a díky tomu se povedlo již několik takových ordinací zavřít. Kontrolovat přímo ale nemohou, to mohou pouze krajské úřady. „Lidé by si to měli kontrolovat. Na dent.cz máme seznam všech legálních zubařů,“ poradil stomatolog s tím, že nejde o ojedinělý případ. „Zrovna teď na poradě jsme řešili další tři prípady,“ uzavřel Šmucler.