Inzerátu zmiňuje přímo „Nabídka prodeje/převodu stomatologického zařízení AJNA Dental. Dovoluji si Vás tímto oslovit jménem pana MUDr. Lubomíra Berana a přestavit Vám nabídku prodeje či převzetí provozu privátního stomatologického zařízení kliniky AJNA Denta (Ostrava) a zubní ambulance s pohotovostí RIDERA (Ostrava-Vítkovice).“

To Romana Šmuclera (55) nadzvedlo ze židle a vzkázal na sociální síti: „Jak jsem říkal, že pohotovost na pojišťovnu není charita a vesměs dotuje státní nemocnice, tak v soukromých rukách s návaznými provozy – laboratoř, implantáty, je to terno. Kdybych měl čas, tak to koupím ihned a dám hodně. Jen si domluvte pokračování monopolu na pohotovost! Business roku ve stoma! Doporučuji.“

Zubař Beran: Nic neprodávám!

Jenže ostravský zubař Beran žádný prodej ani inzerát neinicioval. „Kliniku neprodávám. Je to jen sprostá lež, která má pošpinit mě i mou firmu, také mých sedmdesát zaměstnanců se nyní kvůli němu bojí o práci,“ řekl Lubomír Beran.

Prostřednictvím advokátní kanceláře poslal Šmuclerovi předžalobní výzvu ke stažení inzerátu z jeho internetového profilu a žádá i omluvu a odškodné 30 tisíc. „Peníze použiji na dobročinné účely,“ dodává.

Šmucler vyčkává

Roman Šmucler ze sociálních sítí inzerát i komentář k prodeji kliniky ze sociální sítě smazal. O tom, zda se omluví a zaplatí odškodné, mluvit nechce. Prý si počká na vyjádření svého právníka nebo případný soud. Pro MF Dnes však v týdnu uvedl, že inzerát považuje za pravdivý.

Realiťák bude pykat

Nabídku na prodej kliniky zveřejnil na internetu Josef Bílek. Kliniku podle svého vyjádření pro MF Dnes nabízel za astronomickou částku 220 milionů k prodeji jako soukromá osoba, která dělá v realitách. Přiznal, že Beran o tom nevěděl!

Za to jej vyškrtnou z Realitní komory, jíž byl ještě nedávno členem. „Neplatí příspěvky. Ale i kdyby platil, nabídka nemovitostí bez vědomí majitele je na vyškrtnutí pro hrubé porušení etického kodexu,“ uvedl víceprezident komory Libor Urban.

Zubař u soudu

Dentista Lubomír Beran je známý jako organizátor prohlídek školních dětí, pohotovostní lékař, též jako neúspěšný protikandidát Šmuclera na šéfa České stomatologické komory. Nyní však Beran čelí obžalobě, že svému pacientovi Petru Večeřovi (38) vytrhal 18 zdravých zubů. Večeřa ho a kliniku žaluje a požaduje za zdravotní újmu 3,5 milionu. Podle znaleckých posudků je pacient v právu, ale soud ještě o jeho nárocích nerozhodl.

Souběžně obvinila dentistu Berana policie. „Ostravští kriminalisté vedou trestní stíhání jak fyzické, tak právnické osoby pro úmyslný a nedbalostní trestný čin. V současné době nelze uvést více informací,“ potvrdila komisařka Eva Michalíková.

