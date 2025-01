Češka zemřela na malárii po Vánocích na Zanzibaru. Epidemiolog Maďar: Situace se tam zhoršila

Hygienici v Česku zaznamenali případ úmrtí na malárii. Zemřel starší člověk, který byl na kratším pobytu v rizikové oblasti. Dnešní Mladé frontě Dnes (MfD) to potvrdila mluvčí Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje Markéta Koutná. Podle deníku podlehla infekční nemoci žena ze Šumperska, která trávila Vánoce na východoafrickém ostrově Zanzibar. Po návratu zemřela v nemocnici. Epidemiolog Rastislav Maďar varuje, že situace s malárií se na Zanzibaru zhoršila.

Přesné údaje o zemřelé, ani detaily z epidemiologického šetření mluvčí olomouckých hygieniků nesdělila. „Můžeme jen potvrdit, že šlo o osobu starší šedesáti čtyř let, která byla v rizikové oblasti na kratším pobytu do čtrnácti dní a neužívala preventivně antimalarika,“ uvedla.

Za loňský rok evidují lékaři v Česku 39 nakažených malárií, píše MfD. „Za posledních pět let léčili 130 lidí, z nichž tři zemřeli,“ uvedla epidemioložka Státního zdravotního ústavu Kateřina Fabiánová.

Malárie je parazitární onemocnění přenášené samičkou komára rodu Anopheles. Nemoc se vyskytuje především v tropické a subtropické Africe, dále Střední a Jižní Americe, některých částech Asie a Tichomoří. Pokud není malárie včas léčena, může postižený zemřít.

Maďar: Situace s malárií na Zanzibaru se zhoršila

Situace s malárií na Zanzibaru se podle odborníka na cestovní medicínu, epidemiologa Rastislava Maďara v posledním zhruba roce a půl výrazně zhoršila. Po nákaze tam zemřelo několik Evropanů, uvedl na sociální síti X v reakci na úmrtí ženy ze Šumperska.

V posledních deseti letech se podle údajů Státního zdravotního ústavu (SZÚ) počet nakažených v Česku pohybuje většinou kolem tří desítek, nejvíc bylo 42 případů v roce 2023.

„Ve stejné době byli v ČR hospitalizovaní i další pacienti s malárii ze Zanzibaru. Za poslední období umřelo po nákaze na Zanzibaru hned několik Evropanů. Situace na tomto ostrově se za poslední rok a půl skutečně dost zhoršila,“ uvedl k případu z Olomouckého kraje Maďar.

Moskytiéra, insekticidy, antimalarika

Podle vyjádření českých cestovních kancelář patří ostrov Zanzibar, který leží u východního pobřeží Afriky, spolu s Ománem, Kapverdami, Egyptem nebo Spojenými arabskými emiráty k nejčastějším destinacím, které si Češi vybírají pro pobyty na Vánoce a oslavy Nového roku. Z pražského letiště tam létá i přímý spoj.

Lidé by podle Maďara v této lokalitě měli na malárii myslet preventivně. „Před západem slunce použít repelent, na noc zatáhnout kolem postele moskytiéru, nechat si večer vystříkat pokoj insekticidem,“ uvedl. Zvážit je podle něj třeba i léky antimalarika. „Ty moderní jsou tolerované velmi dobře, nežádoucí účinky jsou v praxi poměrně vzácné,“ dodal.

Počet případů importovaných do Česka postupně rostl spolu se stoupající oblibou cestování Čechů do exotických zemí. Někteří cestovatelé podle odborníků na riziko malárie nemyslí. Pomohla by podle nich větší informovanost o rizicích nákazy, například ze strany cestovních kanceláří.

Pokud se pacient po návratu z dovolené necítí dobře a lékař pojme podezření na malárii, diagnóza se potvrzuje pomocí laboratorních testů, které pod mikroskopem prokážou výskyt parazitů v červených krvinkách. V odlehlých oblastech světa se používají i rychlé diagnostické testy z krve, které jsou podobné antigenním testům na covid-19.