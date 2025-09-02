Vražda na oblíbeném festivalu?! Mrtvolu našli v kaluži krve
Festival Burning Man v Nevadě skončil v pondělí 1. září, ale atmosféru svobody a umění letos přehlušily dramatické události. Extrémní počasí, náhlý porod přímo v poušti a nakonec i vražda muže během hlavního ceremoniálu. Policie stále pátrá po jeho totožnosti a žádá veřejnost o pomoc.
Burning Man je jedinečnou událostí, kde se každoročně v poušti Black Rock vytvoří dočasné město spojující umění, hudbu, komunitu a radikální sebevyjádření. Letošní ročník přilákal podle odhadů 70 000 až 80 000 účastníků. Jeho vrcholem je obřadní zapálení obří dřevěné sochy člověka – „the Man“.
V sobotu 30. srpna večer byl právě během zapalování sochy v areálu nalezen mrtvý muž. Podle policie ležel v kaluži krve a okolnosti jednoznačně nasvědčují tomu, že se stal obětí vraždy. Oběť je popsána jako běloch ve věku 35–40 let, vysoký zhruba 183 cm, vážící asi 90 kg, s krátkými hnědými vlasy a vousy. Jeho identita stále zůstává neznámá, vyšetřovatelé jej zatím nedokázali identifikovat.
Vyšetřování převzala kancelář šerifa v Pershing County s podporou federálních úřadů. Policie vyslechla svědky a část areálu uzavřela. „Žádná informace není příliš malá, abychom ji mohli ignorovat. Prosíme kohokoli, kdo si všiml čehokoli podezřelého, aby kontaktoval naše úřady,“ řekl šerif Jerry Allen médiím. Situaci komplikuje fakt, že festival v pondělí skončil a velká část účastníků už areál opustila, což znesnadňuje sběr svědectví a důkazů.
Organizátoři festivalu potvrdili, že plně spolupracují s policií a poskytují na místě krizovou podporu. Tragédie vrhla stín na akci, kterou letos už tak poznamenaly silné bouřky a písečné vichry. Dokonce došlo k nečekanému porodu přímo na místě.
Největší pozornost však poutá brutální vražda bez pachatele či zřejmého motivu. Vražda přitom není prvním úmrtím v historii festivalu – v roce 2017 například jeden z účastníků vběhl přímo do hořící sochy a zemřel.
