Mladíka rozdrtil býk: Jeho orgány zachránily 7 lidí
Forcado Manuel Trindade zemřel po zranění, které utrpěl při svém debutu v lisabonské aréně Campo Pequeno. Býk ho prudce narazil do bočnic a způsobil mu smrtelné poranění mozku. Tragédie zasáhla celé Portugalsko a jeho matka zveřejnila emotivní dopis, v němž reagovala na nenávistné reakce a připomněla, že syn po smrti daroval orgány sedmi lidem.
Forcados jsou typičtí účastníci portugalských býčích zápasů. Nejsou to matadoři se zbraní, ale muži, kteří se snaží býka zastavit holýma rukama. Skupina zpravidla čítá osm členů a jejich úkolem je během tzv. pegy chytit rozběsněné zvíře čelně a společně jej znehybnit. Jde o mimořádně riskantní úlohu, při níž bývá zranění časté a v krajních případech i smrtelné.
Zdravotnický tým v aréně i pracovníci Červeného kříže Manuelovi poskytli okamžitou pomoc a byl převezen do nemocnice. Lékaři doufali, že se stav mladého muže stabilizuje a bude možné provést operaci. Těžké poškození mozku se však ukázalo jako nevratné a mladík svým zraněním podlehl.
Tragédie zasáhla nejen jeho tým, ale celé Portugalsko. Město Évora oficiálně vyjádřilo soustrast rodině a přátelům zesnulého. Podle portugalských médií se Manuel Trindade stal dvanáctým forcadeem v moderní historii Portugalska, který zemřel přímo v aréně. Šlo přitom o jeho první velké veřejné vystoupení – debut před sedmi tisíci diváky ve slavné lisabonské aréně.
Na sociálních sítích se objevila i reakce matky Alziry Trindadové. V emotivním dopise odpověděla na nenávistné vzkazy odpůrců býčích zápasů, ostře odsoudila ty, kdo se radovali ze smrti jejího syna, a připomněla, že Manuel miloval zvířata a doma vyrůstal obklopen psy. „Děkuji vám za všechny potlesky, smíchy a radost ze smrti mého syna. Znali jste ho vůbec, abyste se mohli radovat z jeho odchodu?“ napsala.
Zdůraznila také, že forcados v aréně vystupují s odvahou a ctí. „Býkům nikdy neubližují, zacházejí s nimi s respektem a uměním,“ dodala zdrcená matka. Připomněla rovněž, že její syn se po smrti stal dárcem orgánů, a pomohl tak zachránit sedm lidských životů.
toreatori, horolezci. Proc?