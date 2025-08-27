V databázi brněnské nemocnice mezi 25 tisíci registrovanými dárci má Aleš čestné místo. Počtem odběrů mu konkurují pouze dva další obětavci. „Člověk má dobrý pocit, že udělal něco pro jiné. A také mám přehled o svém zdraví. Po každém odběru mi dělají krevní obraz a musím to zaklepat. Dvanáct let jsem nebyl nachlazený ani nemocný,“ pochlubil se majitel krevní skupiny AB+.
Povoláním železniční dělník, kterého baví turistika, prý v práci k darování krve přesvědčil i svého nadřízeného.
Zásoby krve i pro katastrofu
Transfuzní a tkáňové oddělení FN Brno je největším zařízením transfuzní služby v Česku. Ročně vyrobí přes 50 tisíc transfuzních přípravků, kterými zásobuje řadu dalších nemocnic a odebere téměř 20 tisíc litrů plazmy pro výrobu léků.
Je také Krizovým transfuzním centrem pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina. Znamená to, že v případě mimořádné události (hromadná nehoda, přírodní katastrofa) musí mít k dispozici dostatečné zásoby transfuzních přípravků pro okamžité podání.
Boj o dárce
„Krve máme dost, ale dárců bychom ocenili víc. Registr s 25 tisíci osobami chceme udržet, i když získat novodárce je dnes obtížné.Odběrových míst komerčního charakteru, především plazmacenter přibývá, dárcovský potenciál se tak rozptyluje. Náš dárce pan Wolf je doslova rarita, jsme rádi, že se tak před lety rozhodl. Může to být i příklad pro ostatní,“ svěřila se Hana Lejdarová, primářka Transfúzního a tkáňového oddělení FN Brno.
